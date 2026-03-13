FC Deisenhofen will Trauma vom 3:3 gegen TSV Nördlingen vergessen

Tobias Nickl, FC Deisenhofen – Foto: brouczek

Der FCD reist zum Rückspiel nach Nördlingen. Trainer Pummer erinnert sich ungern ans dramatische 3:3 im Hinspiel zurück.

Das Gastspiel am Samstag (15.30 Uhr) im Gerd-Müller-Stadion als Chance zur Traumabewältigung für den FC Deisenhofen zu bezeichnen, mag übertrieben klingen, aber ein bisschen geht es schon in diese Richtung, wenn man Andreas Pummer zuhört: „Ich erinnere mich immer noch ungern ans Hinspiel gegen den TSV Nördlingen, als wir bis zur 86. Minute 3:0 geführt haben.“ Denn am Ende hieß es nach einer nur fast bis zum Ende starken Deisenhofner Vorstellung 3:3. Bemerkenswert außerdem: Nördlingen steckte damals, Ende August, noch in der schwachen Startphase mit nur zwei Siegen aus den ersten zwölf Spielen.

Die TSV-Bilanz der vergangenen acht Partien mit sechs Siegen und zwei Unentschieden zeigt hingegen, wie schwer es für die Blauhemden, die ja am Mittwoch noch das Nachholspiel gegen Kirchanschöring bestritten (1:1), diesmal vom Anstoß weg werden könnte. „Sie haben einen guten Lauf, wir haben eine Englische Woche mit einem schweren Spiel in den Haxen. Dazu kommt das wahrscheinlich tiefe Geläuf im Stadion. Das wird ein Kraftakt“, weiß Pummer. „Darauf muss man sich bei den Planungen einstellen.“

Nickl wieder in der Innenverteidigung

Was aber nicht bedeuten soll, dass seine stets um gutes Offensivspiel bemühte Mannschaft die Partie vorsichtig angeht: „Wir können gar keine anderen Facetten zeigen, wir werden uns nicht verstecken. Aber wir müssen einen guten Tag haben, um aus Nördlingen was mitzunehmen. Und wir müssen auch heikle Phasen überstehen. Körperlich ist das eine starke Mannschaft.“ Und eine bestens eingespielte dazu: Zwölf der 15 Spieler mit den meisten Saisoneinsätzen sind Nördlinger Urgesteine. Dazu verfügt der TSV mit dem 19 Mal erfolgreichen Simon Gruber über den Top-Torjäger der Liga, den Alexander Schröter mit sieben Treffern gut ergänzt. Umso besser für den FCD, dass Innenverteidiger Tobias Nickl, der gegen Kirchanschöring aus beruflichen Gründen gefehlt hatte, wieder dabei ist.

FC Deisenhofen: Obermeier - Gkasimpagiazov, Nickl, Edenhofer, Jung, Groß, Köber, Jost, Schmid, Krettek, Kretzschmar