FC Deisenhofen will Hinrunde gegen Kottern mit Sieg krönen

Das Duell mit dem TSV Kottern verspricht Spannung: Beide Teams kommen mit Siegesserien, der FCD setzt weiter auf junge Eigengewächse.

Es ist die Partie des aktuell Bayernliga-Sechsten gegen den Sechsten des Vorjahres: Der FC Deisenhofen empfängt an Allerheiligen um 14 Uhr den TSV Kottern. Dass der FCD in der vergangenen Saison Fünfter war, spricht ebenfalls für ein enges Duell. Nicht in dieses Bild passt jedoch der momentane 14. Rang der Allgäuer, die vor einem Trainerwechsel sogar noch tiefer im Abstiegsschlamassel steckten.

Wenn man mit jungen Leuten arbeitet ist es immer ein Prozess.

FCD-Trainer Andreas Pummer

Coach Martin Dausch, ehemaliger Zweitligaspieler (MSV Duisburg, Union Berlin), der in der Vorsaison auch aktiv auf dem Feld seinen Teil zu Kotterns sechstem Rang beisteuerte, musste nach nur fünf Zählern in den ersten neun Partien gehen, wurde durch Andreas Maier ersetzt, ein Allgäuer Fußball-Urgestein, das in Sonthofen und Memmingen lange Regionalliga spielte. Der Wechsel hat sich offenbar ausgezahlt. Unter dem 41-Jährigen gab es drei Siege bei zwei Niederlagen, das rettende Ufer ist wieder zum Greifen nahe.

Für Andreas Pummer ist Kottern eine Ausnahme von der Tendenz-Regel: „Nach zehn, 12 Spieltagen sieht man schon, wo die Reise hingeht. Aber Kotterns Start war schon überraschend, denn es ist die gleiche Mannschaft wie in der vergangenen Saison. Eine ausgebuffte Truppe, die schon lange zusammenspielt. Mit Matthias Jocham, Roland Fichtl oder Kevin Haug haben sie viel Offensivkraft mit schnellem Umschaltspiel“, sieht der FCD-Coach den Gegner durchaus auf Augenhöhe. „Sie sind im Flow, haben jetzt zweimal hintereinander gewonnen, so wie wir auch. Das wird eine hochinteressante Partie.“

Seine eigene Mannschaft wähnt Pummer derzeit in der völlig richtigen Region, auch wenn er um die Schwankungen in der bisherigen Runde weiß: „Wenn man mit jungen Leuten arbeitet ist es immer ein Prozess.“ Doch die Eigengewächse, wie Leo Edenhofer (21) oder der 19-Jährige Noah Semmler, der fast immer zum Stamm zählt, zahlen mit zunehmend stabilen Leistungen zurück, müssen aufgrund der Ausfälle, die der FCD in dieser Saison schon zu verkraften hatte, auch immer mehr in eine tragende Rolle wachsen. Auch Lennard Jung, ebenfalls 19, hatte schon 13 Einsätze, die meisten von Beginn an. „Diese Spieler bekommen jetzt noch mehr Spielzeiten“, sagt Pummer. Die nächsten dieser Generation, die nachdrängen, sind Florian Weber mit bisher sieben Jokereinsätzen in der Ersten und Noah Rehm, der noch auf sein Bayernliga-Debüt wartet, beide gerade der U19 entwachsen und Leistungsträger in der U23. „Da muss man auch mal die Arbeit von Andreas Budell hervorheben“, lobt Pummer den Coach der Bezirksliga-Truppe. „Denn auch für uns ist es von Vorteil, wenn die Zweite so gut spielt, wir über das große Kollektiv die Situation kompensieren und so an dem Weg, von dem wir glauben, dass er der richtige ist, festhalten können.“

Für die Richtigkeit des Weges spricht Platz sechs, trotz besagter Schwankungen. Drei Siege hintereinander schafften die Blauhemden in dieser Saison noch nicht, jetzt soll es zum Abschluss der ersten Saisonhälfte klappen: „Wir könnten mit 28 Punkten die Hinrunde abschließen, das wäre hervorragend“, findet Pummer.