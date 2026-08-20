FC Deisenhofen: Wadenbeinbruch – Philipp Zanier fällt lange aus

fc deisenhofen, blau, gegen tsv 1860 münchen, 11.07.2026andreas pummer, tr deisenhfoto: bro – Foto: brouczek

Philipp Zanier hat sich gegen Kottern das Wadenbein gebrochen. Wie lange der Spieler des FC Deisenhofen ausfällt, hängt davon ab, ob er operiert werden muss.

Große Rotation ist trotz der Englischen Woche nicht angesagt beim FC Deisenhofen. Trainer Andreas Pummer hatte nach dem 0:6 beim TSV 1860 Rosenheim schon gegen den TSV Kottern nicht die Startelf gewechselt, bewusst, denn: „Das war in Rosenheim ein kollektives Versagen.“ So, wie es, was die Konzentration in der Defensive betrifft, gegen Kottern (0:0) auch eine kollektive Wiedergutmachung war. „Alle mussten ein anderes Gesicht zeigen und das haben sie getan“, lobte Pummer, der deshalb auch heute im Gastspiel bei der U21 des TSV 1860 München (Anstoß 19 Uhr) nicht viel umbauen wird. Einen Spieler muss er allerdings ersetzen: Philipp Zanier wird wegen seines gegen Kottern erlittenen Wadenbeinbruchs lange ausfallen, wie lange genau, hängt auch davon ab, ob er operiert werden muss. Das stellt sich in den nächsten Tagen heraus.

Der für Zanier eingewechselte Lukas Vollmer bot eine gute Vorstellung und wird sich diesmal also vermutlich von Beginn an zeigen dürfen. Auch Torwart Leonard Dürr machte laut Pummer „einen souveränen Job“, der 19-Jährige wird erneut den letztmals gesperrten Stammtorwart Maximilian Obermeier vertreten.

Ob Dürr so viel auf seinen Kasten bekommt wie Obermeier im vergangenen März, bleibt indes abzuwarten. Damals siegten wie entfesselt aufspielende Löwen, die später auch Bayernliga-Meister wurden, gegen die als Tabellendritter angereisten Blauhemden mit 5:0. Doch aus der seinerzeitigen Sechzger-Startelf wird heute wohl niemand mehr dabei sein, kein Spieler mehr und natürlich auch nicht der zu den Profis aufgestiegene Trainer Alper Kayabunar. Dessen einen Nachfolger Christoph Rech, der zuletzt den TSV Landsberg in die Regionalliga führte und der die Löwen-U21 zusammen mit Wolfgang Sonnenhauser betreut, kennt Pummer übrigens gut: „Er war mein Spieler bei Türkgücü. Und er ist ein guter Trainer.“ Dass es für den TSV noch nicht rund läuft, ist für Pummer normal: „Das muss sich noch finden.“ Schließlich stieg das Duo erst nach Saisonstart ein, die beiden Löwen-Siege holte noch Kayabunar mit Akteuren aus dem Regionalliga-Kader. Für Rech und Sonnenhauser stehen zwei Remis und zwei Niederlagen zu Buche, von denen die jüngste bei der SpVgg Landshut mit 2:6 recht deftig ausfiel.

Das war nur eines von vielen unerwarteten Resultaten in der bisherigen Saison und speziell auch am vergangenen Dienstag. Da ließ der FC Ismaning mit einem 5:0-Erfolg beim FC Gundelfingen aufhorchen, die erste Saisonpleite des bis dahin souveränen wirkenden FC Pipinsried fiel mit dem 0:3 bei der SpVgg Hankofen-Hailing auch recht deutlich aus. Pummer nimmt diese Ergebnis-Ausreißer, zu denen eben auch das eigene 0:6 in Rosenheim zählt, als Bestätigung dafür, dass sich die geringste Nachlässigkeit rächen wird: „Es ist so eng. Wenn du nicht 110 Prozent gibst, wird es schwer, denn in dieser Liga wird jeder Fehler gnadenlos ausgenutzt.“ Und das gelte erst recht gegen die Löwen: „Das sind alles Super-Fußballer, die zu den Profis wollen.“