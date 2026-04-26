FC Deisenhofen verspielt trotz Chancen Sieg gegen Schalding-Heining

fc deisenhofen, blau, gegen sv schalding-heining, 25.04.2026 lukas kretzschmar foto: bro – Foto: brouczek

Der FCD dominierte die Partie und führte bereits. Doch ein vermeidbares Gegentor kostete die drei Punkte gegen Schalding-Heining.

Zum sechsten Mal in Folge blieb der FC Deisenhofen ohne Sieg, zum fünften Mal in Folge spielten die Blauhemden unentschieden: Gegen den zuletzt der Abstiegszone gefährlich nahe gerückten SV Schalding-Heining reichte es für den FCD nur zu einem 1:1 (0:0), zum Leidwesen von Trainer Andreas Pummer: „Aus unserer Sicht ist es ein ernüchterndes Ergebnis, weil wir die bessere Spielanlage und mehr Chancen hatten.“

Die Partie begann allerdings verhalten, wie Pummer einräumte: „In der ersten halben Stunde war es ein lauer Sommerkick, beide Mannschaften zeigten ein Mittelfeldgeplänkel.“ Erst mit der Zeit näherten sich die Kontrahenten dem gegnerischen Gehäuse nach und nach an, bis sich Lukas Kretzschmar schließlich kurz vor dem Halbzeitpfiff die Riesenchance zur Deisenhofner Führung bot, doch alleine vor Gäste-Keeper Marius Herzig scheiterte er an diesem (45.+1).

In der ersten halben Stunde war es ein lauer Sommerkick, beide Mannschaften zeigten ein Mittelfeldgeplänkel.

FCD-Trainer Andreas Pummer

Nach der Pause dominierten die Blauhemden zunehmend. „Wir sind relativ gut aus der Halbzeit gekommen, waren spielbestimmend“, so Pummer. Es ergaben sich auch Möglichkeiten, die größte durch Jan Krettek, der ebenfalls im herausragend reagierenden Herzig seinen Meister fand (65.). Das 1:0 in der 72. Minute war deshalb hochverdient für die Gastgeber und es war sehr schön herausgespielt: Florian Schmid schickte Kretzschmar mit einem präzisen Flachpass steil in den Strafraum und der legte quer auf den einlaufenden Krettek, der nur noch einschieben musste. „Ein gutes Auge“, bescheinigte Pummer Vorlagengeber Kretzschmar in dieser Situation.

Doch aus dem ersten Sieg seit dem 2:1 im Derby gegen den FC Ismaning am 21. März wurde es wieder nichts: Elion Haxhosaj glich per Kopf aus (87.). „Bitter, dass der Gegner mit der einzigen Torchance das 1:1 macht. Unmittelbar davor hatten wir eine aussichtsreiche 2-gegen-1-Situation“, ärgerte sich Pummer, der den Gästen allerdings auch Qualität bei Vorbereitung und Abschluss attestierte: „Die Flanke und den Kopfball, das machen sie natürlich schon gut.“ Doch vorher, in der Entstehung hätte das Tor leicht verhindert werden können, denn erst wurde etwas zu kurz geklärt, und dann waren sich zwei Deisenhofner uneinig, sodass Schalding überhaupt erst in die gefährliche Aktion kam.

In Nachspielzeit fällt beinahe das Siegtor

„Es war auf alle Fälle ein vermeidbares Gegentor“, sagte Pummer, der am Ende beinahe doch noch einen Dreier hätte bejubeln dürfen: Luke Gandl tauchte vor Schaldings Kasten auf, behielt die Übersicht, bediente Georg Jungkunz, doch der verfehlte das Gehäuse (90.+5). „Da braucht er nur das Tor treffen und wir gewinnen doch noch“, trauerte Pummer der entgangenen Gelegenheit nach. „Aber, wenn man die Chancen nicht macht, braucht man sich nicht beschweren, wenn der Gegner effektiv ist.“