FC Deisenhofen verliert in Erlbach – nach einem einzigen Fehler

Knappe Niederlage für den FC Deisenhofen in der Bayernliga Süd. – Foto: Walter Brugger

Der FC Deisenhofen kassiert beim Top-Favoriten SV Erlbach die erste Saisonniederlage. Leonhard Thiel köpft in der 60. Minute unbedrängt ein, nachdem sich die Blauhemden am Flügel in Gleichzahl ausspielen ließen.

Die Partie begann wegen eines Gewitters rund 20 Minuten später. „Das war vernünftig. Es hat geblitzt und gedonnert“, schilderte Pummer die Wetterlage, die sich dann aber beruhigte. Dass es nach der langen Trockenperiode während des Spiels weiterhin regnete, habe für „hervorragende Bedingungen“ gesorgt, so der FCD-Coach: „Der Platz war top zu bespielen.“

Nach vier Punkten gegen die hoch gehandelten Teams aus Gundelfingen (2:0) und Kirchanschöring (2:2) musste sich der FC Deisenhofen beim SV Erlbach, dem vermeintlichen Top-Favoriten der Bayernliga Süd, vor rund 400 Zuschauern knapp mit 0:1 (0:0) geschlagen geben. „Die Leistung war sehr engagiert, aber diesmal ist das Pendel in die andere Richtung ausgeschlagen“, kommentierte Trainer Andreas Pummer die erste Saisonniederlage.

Zu Beginn belauerten sich die Kontrahenten allerdings noch. Nach einer sehr von Taktik geprägten ersten Viertelstunde übernahm Erlbach zunehmend die Initiative, hatte viel Ballbesitz, doch die Deisenhofner deuteten mit ihrem Umschaltspiel durchaus Gefährlichkeit an. Nur die letzten Anspiele fanden nicht den richtigen Adressaten. Und als Lukas Kretzschmar dann doch einmal an der Strafraumgrenze in eine sehr gute Schussposition kam, rutschte er mit dem Standbein weg. In der Defensive zeigten sich die Blauhemden vor der Pause hingegen bestens ausbalanciert. „Bis auf ein, zwei Kleinigkeiten sind wir nicht in Bedrängnis gekommen“, lobte Pummer.

Das 0:0 war somit ein logischer Zwischenstand nach den ersten 45 Minuten. Mit Wiederbeginn zogen die Teams dann aber mächtig an. „In der zweiten Halbzeit waren Intensität und Spieltempo schon sehr, sehr hoch. Beide Mannschaften haben Gas gegeben, es ging hin und her“, so Pummer. „Das Bittere ist nur: Der einzige taktische Fehler ist bestraft worden.“ Die Blauhemden ließen sich am Flügel in Gleichzahl ausspielen, Wolfgang Hahn konnte ungehindert flanken und Leonhard Thiel in der Mitte ebenso unbedrängt einköpfen (60.).

Die Reaktion seiner Elf gefiel Pummer wieder: „Es war ähnlich wie gegen Kirchanschöring: Wir sind im Spiel geblieben, haben uns nicht umschmeißen lassen.“ Die Deisenhofner drängten auf den Ausgleich, hatten einige Möglichkeiten, aber SVE-Keeper Egon Weber war nicht zu überwinden.

„Am Schluss, als wir mehr riskiert haben, hätte der Gegner dann ein-, zweimal den Deckel draufmachen können. Insgesamt war es deshalb vielleicht nicht unverdient“, räumte Pummer ein, aber er stellte auch klar: „Ein Punkt wäre drin gewesen. Es war der berühmte eine Fehler. In solchen Spielen entscheiden eben Nuancen.“ (um)

SV Erlbach - FC Deisenhofen 1:0 (0:0) FC Deisenhofen: Obermeier - Gkasimpagiazov, Nickl (82. Freitag), Köber, Zanier, Müller-Wiesen (64. Jungkunz), Schmid, Jung (73. Cavaleri), Schemat (87. Wilhelm), Kretzschmar, Seidl (46. Semmler) Tor: 1:0 Thiel (60.)