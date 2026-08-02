FC Deisenhofen U23 verspielt 2:0 – Gegner trifft in der 96. Minute

Die U23 des FC Deisenhofen verlor beim TSV Moorenweis mit 2:3. In der sechsten Minute der Nachspielzeit fiel das Siegtor aus abseitsverdächtiger Position.

Trotz 2:0-Führung nach einer Stunde verlor die U23 des FC Deisenhofen beim Bezirksliga-Aufsteiger TSV Moorenweis mit 2:3. Trainer Andreas Budell war mit der Vorstellung seines Teams allerdings fast über die gesamte Spielzeit hinweg unzufrieden. „Sauer trifft’s ganz gut“, beschrieb er seinen Gemütszustand nach dem Schlusspfiff.

Nur die Anfangsphase gefiel dem 39-Jährigen, vor allem die Szene in der achten Minute: Oliver Lindenauer nahm nach starkem Ballgewinn Tempo auf und flankte auf Florian Weber, der gegen die Laufrichtung des Torwarts ins lange Eck köpfte. „Ein wunderschönes Tor“, lobte Budell, der seine Elf dann aber deutlich nachlassen sah: „Wir hatten keinen Zugriff mehr, haben uns im Spielaufbau schwergetan, haben hinten viel quergespielt und konnten lange Bälle nicht festmachen.“ Moorenweis kam auf, startete „Angriff auf Angriff“, so Budell. „Es war zwar außer bei Standards noch nicht gefährlich, aber wir haben uns mit dem 1:0 schon ein bisschen in die Halbzeit gerettet.“

Im zweiten Durchgang schlug aber zunächst wieder seine Elf zu: Nach einem Foul an Marco Bisignano verwandelte Weber den fälligen Strafstoß zum 0:2 (60.). Doch kurz darauf klärten die Blauhemden einen TSV-Einwurf unzureichend, ein Steckpass erreichte Benedikt Dumhard, der auf 1:2 verkürzte (65.). Auch beim 2:2 war der FCD nicht im Bilde: Torwart Bastian Amann wehrte einen langen Ball zu kurz ab, Moritz Furtner gewann das Luftduell mit Nico Wohlmann und köpfte ins verwaiste Gehäuse (85.).

Danach hatte die Budell-Truppe bei einem Pfostentreffer der Platzherren Glück, doch mit dem Schlusspfiff gelang Elias Dietrich, erneut nach einem nicht gut verteidigten Einwurf, aus stark abseitsverdächtiger Position das 3:2 (90.+6). Ärgerlich aus FCD-Sicht, doch nicht unverdient, wie Budell einräumte: „Wir waren heute nicht gut im Verteidigen, haben kaum zweite Bälle gewonnen, haben zu viele körperliche Duelle verloren und wenn wir mal Raum zum Umschalten hatten, haben wir nicht sauber gespielt.“ (um)

TSV Moorenweis – FC Deisenhofen U23 3:2 (0:1) FC Deisenhofen U23: Amann - Lindenauer, Cosic, Freitag (46. Perneker), Wohlmann, Davidovitch (60. Wilhelm), Geigenberger (64. Rogalski), Gandl (80. Blauensteiner), Abou El Ela, Bisignano, Weber (73. Schmidt) Tore: 0:1 Weber (8.), 0:2 Weber (60., Foulelfmeter), 1:2 Dumhard (65.), 2:2 Furtner (85.), 3:2 Dietrich (90.+6)