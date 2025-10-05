FC Deisenhofen U23 verliert überraschend gegen SV Polling

Nach starker erster Halbzeit bricht die U23 des FC Deisenhofen ein und unterliegt dem Bezirksliga-Abstiegskandidaten SV Polling mit 1:3.

Nach zwei grundverschiedenen Halbzeiten unterlag die U23 des FC Deisenhofen dem Bezirksliga-Drittletzten SV Polling zu Hause überraschend mit 1:3 (1:1). „Wir haben solide angefangen, haben sehr sauberen, kontrollierten Fußball gespielt. Es haben nur ein bisschen die Torchancen gefehlt“, umschrieb FCD-Coach Andreas Budell den besseren Teil der Vorstellung seiner Elf, die meist über Lukas Blauensteiner auf der rechten Seite gefährlich wurde. Er holte auch den Elfmeter heraus, den Vincent Bürstner zum 1:0 verwandelte (31.). Kurz darauf schaltete Polling nach einem Ballverlust schnell um und Julian Jäcker glich aus (41.). „Unnötig! Da waren wir nicht wach genug. Das war Pollings einzige Torchance in der ersten Halbzeit“, ärgerte sich Budell.

Besser wurde seine Laune im zweiten Durchgang nicht. „Wir haben komplett aufgehört, so weiterzuspielen wie davor“, sah er nun eine eher schwache Leistung, auch wenn es noch Möglichkeiten gab, so wie durch Andreas Perneker, der den Torwart anschoss oder Jonas Herrmann, der den Ball nicht richtig traf. Im Gegenzug nutzte Benedikt Veicht Pablo Sliwkas verunglückte Kopfball-Rückgabe zum 1:2 (67.), mit einem Konter sorgte der Pollinger für den Endstand (90.). „In den entscheidenden Torsituationen war es einfach zu wenig von uns“, so Budells Fazit. (um)

FC Deisenhofen U23 - SV Polling 1:3 (1:1) Deisenhofen U23: Widmann - Blauensteiner (82. Martin), Özbek (58. Sliwka), Cosic, Vollmer, Rogalski, Wohlmann (89. Lindenauer), Perneker (60. Geigenberger), Gandl (66. Rehm), Herrmann, Bürstner Tore: 1:0 Bürstner (31., Foulelfmeter), 1:1 Jäcker (41.), 1:2 Veicht (67.), 1:3 Veicht (90.)