FC Deisenhofen U23 startet gegen Top-Favorit Garmisch-Partenkirchen

Staunender Beobachter: FCD II-Trainer Andreas Budell freut sich über „ein Superergebnis, das wir unserer Effizienz zu verdanken haben“. – Foto: brouczek

Die U23 des FC Deisenhofen bestreitet heute das erste Spiel der Bezirksliga-Saison. Gegner ist ausgerechnet Landesliga-Absteiger Garmisch-Partenkirchen, den Coach Andreas Budell zu den schwersten Teams der Liga zählt.

Ein offizielles Eröffnungsspiel, wie es von der Landesliga aufwärts aufgerufen wird, ist es nicht, das heutige Bezirksliga-Match zwischen der U23 des FC Deisenhofen und dem 1. FC Garmisch-Partenkirchen (Anstoß 19.30 Uhr). Dennoch nimmt Andreas Budell die allererste Partie der Süd-Staffel als etwas Besonderes: „Mich freut es schon, dass wir dieses Spiel bestreiten, auch wenn es einfach an unserem Freitagstermin liegt und wir diesmal eben mit einem Heimspiel starten“, sagt der FCD-Coach, der mit seinem Team bislang immer auswärts beginnen musste. „In meinem ersten Jahr haben wir in Waldperlach 1:1 gespielt, letztes Jahr in Pullach 1:2 verloren. Hoffentlich springt diesmal ein Sieg raus.“

Der Gegner zählt allerdings wohl zu den schwersten, die das 16er-Feld zu bieten hat. Garmisch wird, obwohl einige Leistungsträger gegangen sind, von den meisten Trainern neben dem 1. FC Penzberg zu den Top-Favoriten gezählt. Budell schließt sich da an: „Einen Landesliga-Absteiger sehe ich erst mal oben mit dabei. Zwar gab es auch mit Brunnthal das Beispiel einer Mannschaft, die durchgereicht wurde, aber Olching ist in der vergangenen Saison gleich wieder aufgestiegen, auch Gilching hat nach dem Abstieg oben mitgespielt. Man muss abwarten, was dann wirklich passiert, wie sich die neuen Spieler dort zurechtfinden, aber ich erwarte Garmisch im vorderen Drittel.“

Für seine eigene Mannschaft gilt dagegen die gleiche Vorgabe wie immer: „An unserer Zielsetzung ändert sich nichts. Das Wichtigste ist, so früh wie möglich den Klassenerhalt zu sichern. Mit 27 bis 30 Punkten zur Winterpause wären wir fast durch“, sagt Budell. Dann könne man sich mit noch mehr Ruhe der Förderung der Talente aus dem eigenen Nachwuchs widmen, die ja stets die Grundaufgabe bei der U23 ist.

Auch in diesem Jahr sind wieder viel versprechende Eigengewächse aufgerückt: Salvatore Cavaleri und Philipp Zanier standen zum Auftakt gar schon in der Bayernliga-Startelf. Auf sie wird Budell wohl verzichten müssen, doch Julian Sawilla, Nico Wilhelm und Paul Schmidt könnten wichtige Bausteine werden. Mit David Gasbarro (22) vom TuS Geretsried II und Manolo Rohr (21) vom FC Tur Abdin Augsburg sind zudem zwei externe Neuzugänge „auf uns zugekommen“, so Budell. „Und wir hatten am Anfang etwas wenig Leute.“ Der 39-jährige Coach musste beim 0:5 im ersten Test bei TuS Holzkirchen sogar selbst für zehn Minuten ran. „Das bleibt aber eine einmalige Sache, inzwischen haben wir in der Breite einen ganz guten Kader.“ Dafür sorgen auch der Ex-Grünwalder Wesley Parasole und Rückkehrer Yunis Abou-El-Ela. Beide sind 22 und hatten zuletzt studienbedingt pausiert.

Auffällig in der Vorbereitung waren zunächst die vielen Gegentreffer: Nach dem Holzkirchen-Spiel gab es ein 2:4 in Zorneding, ein 5:3 gegen Post SV Nürnberg und ein 1:3 in Fürstenried. „Sicher haben wir da nicht gut verteidigt, aber das waren vor allem individuelle Sachen. Was mich positiv stimmt, sind die guten Offensivaktionen, gegen Fürstenried hätten wir nach gut herausgespielten Chancen 3:0 führen können, hatten auch zweimal Aluminiumpech“, so Budell. Bei der Generalprobe gegen den TSV Grasbrunn platzte dann der Knoten: 6:0. Eine Parallele zu den Garmischern, die nach einer durchwachsenen Vorbereitung zum Abschluss den SV Polling ebenfalls mit 6:0 besiegten. Es ist offenbar alles gerichtet für ein spektakuläres inoffizielles Eröffnungsspiel.