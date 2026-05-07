FC Deisenhofen U23 muss trotz sechs Punkten Vorsprung noch zittern

Die Reserve könnte durch komplizierte Tabellenarithmetik noch auf den Relegationsplatz abrutschen.

Eigentlich fühlten sich die U23-Fußballer des FC Deisenhofen schon sicher. Ihr Vorsprung auf den Relegationsplatz, den der TSV Geiselbullach Neu-Esting einnimmt, beträgt zwei Runden vor dem Ende der Bezirksligasaison sechs Zähler – der bei Punktgleichheit relevante direkte Vergleich spricht für den FCD. Aber vor dem vorletzten Saisonspiel an diesem Freitag, zu Hause gegen den SV Planegg-Krailling (Anstoß: 19.30 Uhr), birgt die bisweilen komplizierte Tabellenarithmetik doch noch eine theoretische Gefahr. Zwischen Geiselbullach und Deisenhofen sind noch der SV Raisting und der SV Bad Heilbrunn platziert und so könnten am Ende auch drei oder vier Teams punktgleich sein.

Eine Sondertabelle dieser Kontrahenten würde entscheiden. Aus dem Schneider wären die Blauhemden, wenn am Ende alle vier Mannschaften gleichauf lägen oder die Trios FCD, Raisting und Bad Heilbrunn bzw. FCD, Raisting und Geiselbullach. Bei Gleichstand mit Geiselbullach und Bad Heilbrunn hätte die Deisenhofner Reserve hingegen das Nachsehen, aber wiederum nur, wenn Raisting noch eines seiner letzten beiden Spiele gewinnt.

FCD-Coach Andreas Budell wünscht sich, dass seine Mannschaft die Rechenspiele am besten selbst schnell vereinfacht: „Ein Punkt wäre nicht schlecht.“ Dieses Vorhaben ist wiederum alles andere als einfach, denn Planegg schnuppert nach dem jüngsten 4:1-Heimsieg über Spitzenreiter SC Olching am vergangenen Wochenende mit fünf Punkten Rückstand zumindest theoretisch noch am Direktaufstieg. „Planegg wird alles in die Waagschale werfen“, weiß Budell, dem vor allem die Offensive der Gäste Respekt einflößt: „95 Tore muss man erst mal schaffen.“ (um)