FC Deisenhofen U23 muss nach zwei Niederlagen in Bad Heilbrunn punkten

Die U23 des FC Deisenhofen gastiert am Sonntag beim SV Bad Heilbrunn. Trainer Andreas Budell fehlen zwei Innenverteidiger wegen Urlaubs.

In der anstehenden Englischen Woche sollte die U23 des FC Deisenhofen fleißig punkten, um sich nicht gleich im Tabellenkeller der Bezirksliga Süd einzunisten. Erste Gelegenheit ist das Gastspiel beim SV Bad Heilbrunn am Sonntag (14.15 Uhr).

„Es ist gerade dort ein schweres Spiel. Erst recht, weil Bad Heilbrunn jetzt beim FC Kosova den ersten Saisonsieg geholt hat“, warnt Trainer Andreas Budell. In der vergangenen Saison, in der die Heilbrunner mit nahezu gleichem Kader unmittelbar vor dem FCD Neunter waren, holte seine Mannschaft auswärts ein 3:3 nach 1:3-Rückstand. „Aber das waren ganz andere Voraussetzungen, wir hatten einen Lauf“, erinnert sich der Coach. Als Tabellenzweiter nach acht Runden, punktgleich mit dem damaligen Spitzenreiter und späteren Aufsteiger SV Planegg-Krailling, ging die U23 ins Spiel, diesmal müssen die Blauhemden zwei Niederlagen verkraften, 2:3 in Moorenweis und 1:5 gegen Gilching.

Diese Partien wurmen Budell: „Man muss den Finger in die Wunde drücken. Es geht um die Leistung, denn das ist das, was wir beeinflussen können. Wenn man ans volle Maximum geht, holt man auch ein besseres Ergebnis und verteidigt zum Beispiel die 2:0-Führung in Moorenweis oder holt zumindest einen Punkt.“ Der Trainer gibt aber auch zu bedenken, dass gerade seine Spieler in einem „Entwicklungsprozess“ sind: „Natürlich muss man das einordnen: Einige sind im zweiten, dritten Monat im Herrenbereich und die älteren auch erst im ersten oder zweiten Jahr. “

In Bad Heilbrunn fehlen mit Julian Sawilla und Josip Cocic zwei Deisenhofner Innenverteidiger wegen Urlaubs. Wahrscheinlich wird Henrik Freitag aus dem Bayernliga-Kader des FCD aushelfen. „Und eventuell holen wir noch jemanden aus der U19 oder wir lösen es intern mit Umstellungen“, so Budell, der klarstellt: „Es ist völlig in Ordnung, dass die Jungs mal in Urlaub gehen.“