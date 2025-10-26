FC Deisenhofen U23 beendet Negativserie gegen MTV 1879

Nach vier Niederlagen siegt die U23 dank eines abgefälschten Treffers mit 1:0 und überzeugt durch starke Defensive gegen München.

Mit einem 1:0 (0:0)-Heimerfolg über den MTV 1879 München hat die U23 des FC Deisenhofen ihre Negativserie von vier Niederlagen am Stück in der Bezirksliga Süd beendet. „Ein ganz wichtiger Sieg“, atmete Trainer Andreas Budell auf.

Die Deisenhofner legten mutig los, Tobias Seidl probierte es nach wenigen Sekunden, Florian Weber prüfte MTV-Keeper Aldonis Krasniqi (6.), Noah Rehm verfehlte das Ziel aus aussichtsreicher Position (20.). Die Gäste wurden erst Mitte der ersten Halbzeit durch Alexander Kaltner gefährlich, doch der Spielertrainer verpasste es, sich nach einem Ball in die Tiefe selbst zum 26. Geburtstag zu beschenken, denn er zielte haarscharf vorbei. Danach spielte sich das Geschehen vor allem zwischen den Strafräumen ab. Nach dem Wechsel standen die Deisenhofner weiter sicher, vorne markierten sie dank einer Mischung aus Glück und Können den Treffer des Tages: Nach einem Ballgewinn im Mittelfeld schickte Rehm Nico Wohlmann auf die Reise, dessen Schuss, von den Stollen eines Verteidiger abgefälscht, unhaltbar zum 1:0 einschlug (63.).

„Am Ende ist es egal, wie das Tor fällt“, nahm Coach Budell den Treffer gerne mit. Seidl, der allein vor Krasniqi an diesem scheiterte (67.) und Oliver Lindenauer, der ebenfalls frei durch war, aber drüber schoss (87.), hätten ihren Coach vorzeitig erlösen können. Doch die Hintermannschaft stand gegen die starke MTV-Offensive, und das hob Andreas Budell auch besonders hervor: „Die Verteidiger, die Sechser und die Außen haben gut und giftig nach vorne verteidigt. Und unser Torwart Basti Amann hat gegen die MTV-Steckbälle ein gutes Strafraumspiel gezeigt.“ (um)

FC Deisenhofen – MTV 1879 München 1:0 (0:0) Deisenhofen U23: Amann - Martin, Freitag, Cosic, Wohlmann, Geigenberger (90. Rogalski), Seidl (90.+2 Cavnic), Perneker (46. Sliwka), Rehm, Weber (82. Bisignano), Bürstner (65. Lindenauer) Tor: 1:0 Wohlmann (63.)