FC Deisenhofen trifft auf Ex-Zweitligastürmer Dominik Widemann

Die U23 des FC Deisenhofen (Oliver Lindenauer/M.) überzeugt bislang mit Kampfkraft und Kompaktheit. Lindenauer schoss auch das erste Tor für die U23-Mannschaft des FCD in dieser Saison. – Foto: Rabuser

Die U23 des FC Deisenhofen gastiert am Sonntag beim Aufsteiger TSV Moorenweis. Dort spielt mit Dominik Widemann ein ehemaliger Zweitligaprofi vom 1. FC Heidenheim.

Neuland betritt Andreas Budell mit der U23 des FC Deisenhofen am Sonntag beim TSV Moorenweis (15 Uhr). „Die Mannschaft kenne ich tatsächlich gar nicht“, sagt der Trainer über den Aufsteiger.

Nach dem 6:1 gegen den 1. FC Garmisch-Partenkirchen fahren die Blauhemden aber in jedem Fall selbstbewusst in den Landkreis Fürstenfeldbruck. Dass sein Team durch den Kantersieg zum Auftakt abhebt, fürchtet Budell nicht. „Eine gewisse Euphorie und Freude tut auch gut, ich will da nicht bremsen. Und ich habe unter der Woche angesprochen, was wir noch besser machen wollen“, so der Coach, der seine Spieler aber auch warnt, aus der 2:7-Pleite von Moorenweis, das mit Dominik Widemann immerhin einen ehemaligen Zweitligastürmer (1. FC Heidenheim) in seinen Reihen hat, beim Mitaufsteiger FC Kosova keine falschen Schlüsse zu ziehen: „Das war auf auf Kunstrasen. Und das ist gerade für Mannschaften von außerhalb eine große Umstellung.“ Zudem sei wohl ein gewisses Maß an Aggressivität im Spiel gewesen, dafür sprächen zwölf Gelbe Karten auf beiden Seiten. Eine entsprechende Gangart erwartet Budell am Sonntag: „Es ist das erste Bezirksliga-Heimspiel von Moorenweis nach Jahrzehnten. Ich denke an Robustheit und Härte sind sie uns voraus. Spielerisch werden wir Vorteile haben. Aber wichtig ist, dass wir es solide und seriös runterspielen.“

Auf Verstärkung aus dem Bayernligakader wird Budell voraussichtlich nicht zurückgreifen. Jonas Herrmann und Lukas Vollmer, die zuletzt die U23 verstärkten, werden jedenfalls nicht dabei sein. Und Florian Weber, der zu Beginn der vergangenen Saison schon fast eine feste Joker-Größe in der Ersten war, zählt nun wieder zum U23-Stamm.

„Jeder ist selbst verantwortlich, ob er es in den Dunstkreis der Ersten Mannschaft schafft und ob er dort bleibt. Wenn jemand in der Bezirksliga läuferisch gut dabei ist, muss er in der Bayernliga noch zulegen, weil der Ball schneller läuft“, sagt Budell dazu, er macht Weber aber auch Mut: „Das ist ganz normal, wenn jemand am Anfang des zweiten Herrenjahres steht. Der Schritt ist auch jederzeit wieder in die andere Richtung möglich.“ Schließlich sei Chefcoach Andreas Pummer ein absoluter Nachwuchsförderer: „In kaum einem Verein werden so viele junge Leute eingesetzt wie von Andi. Das gilt nicht nur für die, die es direkt aus der U19 in die Bayernliga schaffen, sondern auch für Spieler aus der Zweiten Mannschaft.“