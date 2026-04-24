FC Deisenhofen testet junge Talente für die kommende Saison

Björn Jost, FC Deisenhofen – Foto: Robert Brouczek

FCD-Coach Andreas Pummer will aus der Distanz nichts zur Verfassung der Niederbayern sagen, die schon in der vergangenen Saison von einer gewissen Frühjahrsmüdigkeit befallen waren. Bis zur Winterpause ein Aufstiegsaspirant, holte der SVS damals in den letzten elf Partien keinen Sieg mehr. „Da kommen immer so viele Faktoren zusammen. Das kann ich überhaupt nicht beurteilen“, sagt Pummer, der mit seiner Mannschaft auch schon schwer zu begründende Phänomene erlebte: „Wir waren in einer Saison auswärts die beste Mannschaft, im Jahr danach zuhause die beste.“ Manchmal können Kleinigkeiten richtungsweisend sein: „Du musst entscheidende Duelle gewinnen, die Spiele stehen auf Messers Schneide, du brauchst Typen auf dem Platz.“

Einen Gegner in höchster Not empfängt der FC Deisenhofen am Samstag (14 Uhr): Der SV Schalding-Heining, über viele Jahre Regionalligist, trudelt seit der Winterpause der Bayernliga-Abstiegszone entgegen, hat nur noch ein Vier-Punkte-Polster und ist am letzten Spieltag der 17er-Liga spielfrei. Vor dem 2:2 im Nachholspiel gegen Nördlingen am vergangenen Mittwoch musste Trainer Stefan Köck nach über neun Jahren im Amt seinen Hut nehmen.

Für Björn Jost ist Saison beendet

Pummer beschäftigt sich lieber mit dem eigenen Team, das zuletzt fünfmal sieglos blieb, aber eben rechtzeitig die notwendigen Punkte eingefahren hat: „So können wir Spieler testen für die nächste Saison und junge Spieler an die Bayernliga heranführen.“ Auch eine personelle Hiobsbotschaft ist als Tabellensechster leichter zu verkraften: Björn Jost wird in dieser Saison nicht mehr auflaufen. Der Mittelfeldspieler hat eine Entzündung in der Achillessehne. „Wir wollen da kein Risiko eingehen und glauben, dass er so bis zur Vorbereitung wieder dabei ist“, sagt Pummer.

Zum Glück hat sich der vorübergehend gerade in der Defensive dezimierte FCD-Kader mittlerweile wieder einigermaßen gefüllt. So könnte Niclas Groß, der zuletzt in der Innenverteidigung aushalf, wieder nach vorne und Valentin Köber oder Henrik Freitag dafür ins Abwehrzentrum rücken. Köber könnte auch direkt für Jost einspringen. „Es gibt genug Alternativen“, sagt Pummer, der den Ausfall relativ gelassen sehen kann, eben, weil seine Blauhemden, anders als die Gäste aus Schalding, frühzeitig ihre Schäfchen ins Trockene holten.

Pummer fordert engagierte Leistung

Trotzdem lässt es der FCD-Coach nicht locker austrudeln: „In unserer Situation ist es egal, ob wir gegen einen Abstiegs- oder Aufstiegskandidaten spielen oder, ob es einen Trainerwechsel gab. Ich möchte, dass meine Spieler die Dinge, die wir uns vorgenommen haben, umsetzen und eine konzentrierte und engagierte Leistung zeigen.“ Das habe zuletzt in der Defensive gut geklappt, wie drei torlose Remis in Serie zeigen. „Wir wollen weiter diese Stabilität als Fundament beibehalten. Vorne müssen wir aber zwingender, genauer und effektiver werden“, so Pummer. „Daran haben wir in der Trainingswoche gearbeitet mit vielen Abschlüssen, Chancenverwertung, Flankenverwertung, um Sicherheit und Überzeugung reinzubekommen. Wir sind schon noch fleißig.“

FC Deisenhofen: Obermeier - Jungkunz, Edenhofer, Groß, Jung, Köber, Schmid, Gandl, Perneker, Semmler, Kretzschmar