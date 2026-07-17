FC Deisenhofen startet gegen Gundelfingen – ohne einen einzigen Neuzugang

Heiß auf die neue Bayernliga-Saison: Andreas Pummer, Trainer des FC Deisenhofen. – Foto: brouczek

Der FC Deisenhofen ist der einzige Bayernligist ohne externe Neuzugänge. Auftaktgegner FC Gundelfingen hat dagegen acht neue Spieler geholt – darunter zwei mit Regionalligaerfahrung.

Eine äußerst anspruchsvolle Bayernligasaison sieht Andreas Pummer auf seine Mannschaft zukommen. Schon zum Auftakt an diesem Samstag (17 Uhr) beim FC Gundelfingen dürften die Fußballer des FC Deisenhofen einen ersten Vorgeschmack auf diese Prognose ihres Trainers erhalten.

„Die Liga hat extrem an Attraktivität und Stärke gewonnen“, findet Pummer, dessen Team die vergangene Saison als Achter abschloss. Allein seine Aufzählung möglicher Spitzenmannschaften lässt eine heiße Runde erwarten. Als Top-Favoriten nennt Pummer den Regionalliga-Absteiger SpVgg Hankofen-Hailing sowie den SV Kirchanschöring und den SV Erlbach. „Die waren letzte Saison als Dritter und Fünfter schon vorne dabei“, so der FCD-Coach, der außerdem dank der Aufsteiger ein hohes Leistungs-Niveau erwartet. „Die SpVgg Landshut sehe ich sehr, sehr stark. Aber auch den TSV Wasserburg, das sind ja Kreisstädte“, sagt er mit Verweis auf das Potenzial des Umfelds dieser Vereine. Ein Faktor, der auch für den TSV 1860 Rosenheim gilt, der zudem auf einige Jahre Bayern- und sogar Regionalliga in seiner jüngeren Vereinsgeschichte zurückblicken kann. Der TSV Schwabmünchen ist ebenfalls ein Rückkehrer, von 2012 bis 2022 waren die Kicker aus dem Landkreis Augsburg bereits fünftklassig. Aber auch dem einzigen echten Neuling gilt Pummers Respekt: Der FSV Pfaffenhofen/Ilm hat sich seit 2018 zielstrebig aus der Kreisliga nach oben gearbeitet.

Ein Paradebeispiel dafür, dass Aufsteiger für Furore sorgen können, lieferte zuletzt der Deisenhofner Auftaktgegner, der die vergangene Runde als Vierter abschloss: „Gundelfingen ist eine sehr starke Mannschaft, die einen sehr intensiven Fußball spielt. Sie haben als Aufsteiger eine Supersaison gespielt. Ihr Trainer Tommy Rudolph macht da sehr, sehr gute Arbeit. Auch sie können vorne mitspielen. Das wird gleich interessant für uns“, sagt Pummer.

Auf den ersten Blick scheint es bei den Transfers einen großen Unterschied zwischen FCD und FCG zu geben: Deisenhofens Kader ist der einzige ohne externe Neuzugänge, bei zwei Abgängen: Yasin Yilmaz beendete seine Karriere, Jan Krettek ging zurück in seine Heimat zum FC 06 Bad Kissingen. Die Gundelfinger haben hingegen neun Akteure verabschiedet und acht neue geholt. Dennoch sind noch sieben Spieler aus der Startelf vom 5:1-Heimsieg über den FCD aus der vergangenen Saison dabei. Mit Janis Peter und Engjëll Havolli weisen zwei Neuzugänge Regionalligaerfahrung auf. Das wird ein harter Prüfstein für den FCD, die nächsten folgen dann mit Kirchanschöring und Erlbach auf dem Fuße: „Ein Auftakt, der seinesgleichen sucht“, weiß Pummer, der bis auf Weiteres auf Leo Edenhofer (Bauchmuskel) und Björn Jost (Ferse) verzichten und für Samstag um Niclas Groß, Paul Schemat, Henrik Freitag (alle muskuläre Probleme), Noah Semmler (Bänderverletzung im Sprunggelenk) und Tobias Seidl (krank) bangen muss. Dass ein letzter Test am Dienstag gegen den TSV 1860 Rosenheim mit 2:5 verloren ging, macht ihm hingegen keine Sorgen, da fast alle Routiniers fehlten: „Das darf man nicht überbewerten. Ohne Erfahrung geht es nicht.“ Der FCD-Coach setzt vor allem auf Florian Schmid als Führungsfigur. Beim 0:2 im Test gegen den TSV 1860 München ging der 26-Jährige wie gewünscht voran. „Er macht das sehr, sehr gut und ist ganz wichtig für uns“, lobt Pummer, der aber auch andere in die Pflicht nimmt: „Die Etablierten müssen ihn unterstützen, Valentin Köber, Tobias Nickl und natürlich auch Leon Müller-Wiesen als Kapitän.“ Damit sein Team in dieser anspruchsvollen Saison den eigenen Anspruch erfüllen kann: „Unser Ziel ist es, so schnell wir möglich die Punkte für den sicheren Klassenerhalt zu sammeln und dann, wenn wir im gesicherten Mittelfeld sind, die Eigengewächse zu fördern.“