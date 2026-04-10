FC Deisenhofen setzt trotz Abwehrsorgen auf Jugend gegen Gundelfingen

Noah Semmler wird nach sechswöchiger Verletzungspause (Leistenoperationen) wieder herangeführt. – Foto: brouczek

Der FC Deisenhofen empfängt am Samstag den formstarken FC Gundelfingen. Trainer Pummer muss in der Defensive auf junge Spieler setzen.

Einen hochinteressanten Gast empfängt der FC Deisenhofen am Samstag um 14 Uhr. Der FC Gundelfingen liegt einen Platz und einen Punkt hinter den Blauhemden auf Rang sieben, befindet sich aber auf der Überholspur. Zuletzt siegten die Schwaben fünfmal in Folge. Bemerkenswert auch: Nur einmal in der laufenden Saison verloren die Gundelfinger mit mehr als einem Tor Unterschied (1:3 gegen den SV Heimstetten) - und das als Aufsteiger.

Entsprechenden Respekt zeigt FCD-Coach Andreas Pummer vor dem anstehenden Gegner und dessen Trainer: „Bemerkenswert, was Tommy Rudolph da macht. Es ist, wie wir, ein Verein, der viel mit der eigenen Jugend arbeitet. Und es ist eine Top-Mannschaft. Sie spielen sehr hohes Pressing, sind sehr robust.“ Im Hinspiel bekamen die Deisenhofner die Gundelfinger Qualitäten schmerzhaft zu spüren, sie unterlagen mit 1:5. „Da hatten wir gar keine Chance“, erinnert sich Pummer, der hofft, dass seine Mannschaft sich diesmal besser zu wehren weiß, wobei ein klarer Kopf nötig sein wird, um das eigene fußballerische Potenzial gegen die hoch anlaufenden Schwaben abzurufen: „Wir brauchen ein stabiles Passspiel, gut funktionierende Abläufe. Ich kann nicht die Woche über versuchen, den Leuten beizubringen, dass sie hinten herausspielen und dann bolzen sie im Spiel die Bälle vor. Wir müssen schon unserer Linie treu bleiben, auch wenn mal etwas schief geht.“

Dass seine Mannschaft unter Druck spielerische Lösungen riskieren kann, hat sie sich selbst erarbeitet. „Wir haben die gute Situation, dass man auch darüber hinwegsehen kann, wenn ein Fehler passiert, auch gegen einen Gegner, der einen Lauf hat“, sagt Pummer, der die tabellarische Sorgenfreiheit zuletzt nutzte, um Nachwuchskräften wie Jonas Herrmann, Andreas Perneker oder Luke Gandl Startelfeinsätze zu verschaffen. Auch Innenverteidiger Henrik Freitag fällt in diese Kategorie, der ist aber noch ein Spiel rotgesperrt. „Auf dieser Position haben wir Schmerzen“, gibt Pummer zu. „Aber wenn in Deisenhofen jemand gebraucht wird, greifen wir auf die Zweite Mannschaft zurück oder auf die U19.“ Und so sitzt am Samstag, wie schon zuletzt, Santiago Peluso Briceno, Kapitän der Deisenhofner U19, als Abwehr-Backup auf der Bank. „Im Hinspiel musste noch Michael Vodermeier einspringen“, erinnert Pummer an das kurze Comeback des ehemaligen Kapitän, der mit 36 doppelt so alt ist wie das nächste nachdrängende FCD-Talent.

Ansonsten durfte sich Pummer jüngst beim 0:0 in Heimstetten über die Rückkehr von Noah Semmler nach einer fast sechswöchigen Pause wegen zwei Leistenoperationen freuen. Der 20-Jährige spielte knapp eine Viertelstunde und er wird auch gegen Gundelfingen noch nicht beginnen. „Das wäre noch zu früh“, so Pummer, der im Tor wohl wieder auf Stammkeeper Maximilian Obermeier setzt, obwohl dieser von Konstantin Dresen stark vertreten wurde.