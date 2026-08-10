FC Deisenhofen schlägt Ismaning – fünfter Sieg in sechs Derbys

Zwei Trainer-Legenden im gehobenen bayerischen Amateurfußball: Andreas Pummer vom FC Deisenhofen (l.) und Ismanings Xhevat Muriqi. – Foto: brouczek

Kretzschmar und Semmler treffen beim Heimsieg des FC Deisenhofen gegen den FC Ismaning. Die Blauhemden mussten dabei nicht bangen wie beim 2:2 im Vorjahr, als sie eine 2:0-Führung noch verspielt hatten.

Der FC Ismaning war in letzter Zeit ein Lieblingsgegner des FC Deisenhofen, und dabei bleibt es erst einmal: Mit dem überzeugenden 2:0 (1:0)-Heimsieg in einem sehr guten Bayernligaspiel schraubten die Blauhemden ihre Bilanz in diesem Landkreis-Derby auf fünf Siege aus den vergangenen sechs Partien. Beim 2:2-Unentschieden vor einem Jahr hatte der FCD noch eine 2:0-Führung vergeigt. Dass sein Team den Vorsprung diesmal sicher ins Ziel brachte, freute Trainer Andreas Pummer: „Die drei Punkte tun uns schon gut.“

Beide Mannschaften legten gleich richtig los. Florian Schmid zeigte mit einem ersten abgeblockten Versuch aus aussichtsreicher Position schon in der Anfangsminute die Deisenhofner Richtung an, Ismaning antwortete durch Dominik Krizanac, der aus spitzem Winkel an FCD-Keeper Maximilian Obermeier scheiterte (5.). Insgesamt gefährlicher wirkten zunächst die Blauhemden: Beim Flachschuss von Lukas Kretzschmar musste sich Ismanings Torwart Lorenz Becherer schon ordentlich strecken (12.), Noah Semmler lief nach einem starken Konter allein aufs Tor zu, zögerte aber zu lange und wurde noch abgegrätscht (20.).

Dann aber zwang auf der anderen Seite Gianluca Wild Obermeier zu einer Glanzparade (36.). Doch den Schlusspunkt unter die unterhaltsame erste Halbzeit setzten die Gastgeber mit dem 1:0: Niclas Groß spielte Semmler herrlich frei, der zwar an Becherer scheiterte, doch Kretzschmar versenkte den Nachschuss mit einer strammen Direktabnahme aus der Luft im Netz (37.). „Ich finde, wir sind gut reingekommen, hatten zwei, drei Möglichkeiten. Aber man muss natürlich sagen: Auch der Gegner hatte eine gute Chance, bei der Obi super reagiert. Trotzdem sind wir nicht unverdient in Führung gegangen“, so Pummers Fazit der ersten Halbzeit.

Wenn man unseren Weg sieht, wie wir mit den jungen Spielern arbeiten und was Ismaning so an Neuzugängen geholt hat, dann ist das auch eine schöne Bestätigung.

FCD-Trainer Andreas Pummer

Auch das erste Ausrufezeichen des zweiten Durchgangs setzte sein Team: Nach einer schönen Flanke von Georg Jungkunz schoss Kretzschmar aus kürzester Distanz Becherer an, Semmler staubte aus wenigen Metern zum 2:0 ab (57.). Ismaning antwortete prompt, doch Philipp Kuhns Direktabnahme landete neben dem Pfosten (58.). Im Gegenzug fand der völlig freie Kretzschmar in Becherer seinen Meister (59.).

FCI-Coach Xhevat Muriqi versuchte nach einer Stunde mit einem Vierfachwechsel das Ruder herumzureißen. Doch ohne Erfolg, die nächsten Hochkaräter verzeichnete der FCD: Salvatore Cavaleri zwang Becherer mit seinem platzierten Linksschuss zu einer Glanzparade (74.), Lennard Jung wurde gerade noch am Fünfmeter-Raum geblockt (83.), Schmid überlupfte Becherer, aber auch dessen Kasten (86.). „Dass wir am Schluss nicht früher den Deckel draufmachen, haben wir schon zu bemängeln. Wir haben den Gegner am Leben gelassen“, sagte Pummer, der aber nicht wirklich bangen musste, dass seine Mannschaft wie im Vorjahr den Vorsprung vergeigen würde. Denn mit konsequenter und mannschaftlich geschlossener Defensivarbeit zermürbte der FCD den FCI so nachhaltig, dass Alessandro Cazorla sogar deren einzige gute Gelegenheit zum Anschluss verstolperte (88.).

„Es war sehr gut, auch wenn es gewisse Momente gab, die du überstehen musst. Wie auch die Einwechselspieler alle voll reingekommen sind, war richtig stark“, lobte Pummer sein Team. „Wenn man unseren Weg sieht, wie wir mit den jungen Spielern arbeiten und was Ismaning so an Neuzugängen geholt hat, dann ist das auch eine schöne Bestätigung.“