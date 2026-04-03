FC Deisenhofen rutscht nach dem 1:1 weiter ins Mittelfeld ab

Vier Punkte aus vier Spielen: Trainer Andreas Pummer ist damit nicht zufrieden. – Foto: brouczek

Deisenhofen kam schwer in die Partie und stand defensiv nicht so wirklich gut. Geretsried war aber auch nicht der übermächtige Gegner und hatte nur eine richtig gute Chance, als Torjäger Ivkovic aus 25 Metern die Latte traf. In der ersten Hälfte hatten auch die Gastgeber eine echte Möglichkeit, aber da scheiterte Björn Jost freistehend am Keeper.

In der aktuellen Phase ist der Fußball für den FC Deisenhofen harte Arbeit. Personell ist der Fußball-Bayernligist nicht so gut aufgestellt. Und mit vier Punkten aus den jüngsten vier Spielen läuft es nicht so gut. Auch das Heimspiel gegen den TuS Geretsried brachte nicht die große Wende. Nach einem am Ende einigermaßen leistungsgerechten 1:1 (0:1) steht die Serie nun bei fünf Zählern in den vergangenen fünf Partien. Damit rutschen die Deisenhofener immer weiter von der Spitzengruppe zurück ins Mittelfeld der Liga.

Jost wurde dann die tragische Figur der ersten 45 Minuten durch das unstrittige Foul, das einen Elfmeter zur Folge hatte. Srdan Ivkovic ließ sich die Möglichkeit nicht entgehen (36.) und Deisenhofens Trainer Andreas Pummer ärgerte sich über die Entstehung des Strafstoßes. Da der Angreifer mit dem Rücken zum Tor stand, gab es eigentlich keine Gefahr und eben keinen Grund, den Geretsrieder Spieler so hart zu attackieren.

Nach dem Seitenwechsel stemmte sich dann der Gastgeber gegen eine neuerliche Niederlage, aber der große Aufwand brachte nur eher durchschnittlichen Ertrag. Deisenhofen hatte viel Ballbesitz und Angriffe, die im Ansatz gefährlich waren. Nach knapp einer Stunde verhinderte der gegnerische Torwart im Eins-gegen-eins den Ausgleich. Für das 1:1 brauchte es dann in Minute 75 einen Elfmeter, den Florian Schmid verwandelte. Auch diese Entscheidung des Schiedsrichters war eigentlich unstrittig.

In Schlussphase nach Platzverweis in Unterzahl

120 Sekunden nach dem Ausgleich wechselte das Momentum dann gleich wieder auf die Seite von Geretsried. Henrik Freitag wurde nach einer Notbremse mit Glatt-Rot vom Feld geschickt. Geretsried bemühte sich dann in Überzahl noch einmal um den neuerlichen Führungstreffer. Die letzten Minuten verteidigte Deisenhofen das Remis aber seriös und ließ keine so wirklich große Chance mehr zu. Somit blieb ein Unentschieden, mit dem beide leben mussten und wohl auch leben können. Für den FCD geht es schon am kommenden Dienstag mit dem Landkreisduell beim SV Heimstetten weiter. (nb)