FC Deisenhofen nach schwerer Verletzung von Kopp unter Schock: „Das macht mich richtig betroffen“

Deisenhofen – Etliche Ausfälle hat der FC Deisenhofen vor dem heutigen Bayernliga-Gastspiel beim SV Erlbach (Anstoß 19.30 Uhr) zu verkraften. Ganz besonders das Pech von Stephan Kopp setzt Trainer Andreas Pummer mächtig zu: Der 22 Jahre alte Mittelfeldspieler, der in der vergangenen Saison als Einziger in allen 32 Partien zum Einsatz kam und am Samstag beim 2:0-Auftaktsieg gegen Türkspor Augsburg den zweiten Treffer stark einleitete, fällt mit einem Kreuzbandriss lange aus.

So gehen die Blauhemden geschwächt in dieses Top-Spiel. „Das sind zwei Mannschaften, die sich in den vergangenen Jahren in der Bayernliga vorne etabliert haben. Sie haben vieles richtig gemacht und das lässt sich jetzt an Zahlen ablesen“, sagt Pummer über die Konstellation. Der FCD war in den vergangenen beiden Spielzeiten jeweils Fünfter, Erlbach schaffte es zuletzt als Dritter in die Regionalliga-Relegation, scheiterte dort aber an der SpVgg Hankofen-Hailing. Im Jahr zuvor war der SV gar Bayernliga-Meister, verzichtete aber freiwillig auf den Aufstieg.

„Sie sind seit Jahren defensiv sehr stabil, oft hat ihnen ein 1:0 gereicht.“

Andreas Pummer über den SV Erlbach

Erlbachs Kader hat sich gegenüber dem Vorjahr zwar verändert, aber nicht unbedingt zum Schlechteren, findet Pummer: „Sie haben Qualität abgegeben, sich aber auch wieder mit guten Spielern verstärkt.“ Über Regionalliga-Erfahrung verfügen die vom TSV Buchbach zurückgekehrten Levin Ramstetter und Maximilian Manghofer sowie der von Wacker Burghausen gekommene Tobias Duxner, Mittelfeldmann David Vogl vom SV Schalding-Heining und Yannick Seils vom TSV 1860 München II, laut Pummer „ein variabler Verteidiger“, sind ebenfalls Top-Leute. Das Erlbacher Bollwerk ist ohnehin berüchtigt, wie Pummer weiß: „Sie sind seit Jahren defensiv sehr stabil, oft hat ihnen ein 1:0 gereicht.“ So auch zum Saisonstart bei Türkgücü München.

Der FCD-Coach sieht den Gegner erneut vorne dabei, aber auch den FC Pipinsried und den SV Heimstetten. „Außerdem ist Schwaig für mich ein ganz starker Aufsteiger, der sicher nichts mit dem Abstieg zu tun hat.“

Andreas Pummer will auch wegen der vielen verletzten Spieler kein Saisonziel des FC Deisenhofen ausgeben

Zur eigenen Perspektive äußert sich Pummer vorsichtig: „Ich gebe kein Saisonziel aus. Das wäre Kaffeesatzleserei. Man sieht es ja jetzt an unseren vielen Verletzten. Es wäre schön, wenn wir uns im gesicherten Mittelfeld etablieren und bei der Entwicklung der jungen Spieler den nächsten Schritt gehen könnten.“

FC Deisenhofen: Obermeier - Jungkunz, Nickl, Edenhofer, Gkasimpagiazov, Semmler, Müller-Wiesen, Köber, Jung, Schemat, Schmid