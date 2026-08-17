FC Deisenhofen nach 0:6-Debakel: Pummer fordert „anderes Gesicht"

– Foto: Walter Brugger

Dass nach der Rosenheim-Pleite nur wenig Zeit zur Aufarbeitung bleibt und vor dem Kottern-Spiel nur eine Trainingseinheit ansteht, stört Pummer nicht. „Sie sollen sich jetzt mal ihre Gedanken machen“, sagt er zwar in Richtung seiner Spieler, aber er findet eben auch, dass man so ein Negativerlebnis am besten im Wettkampfmodus abschüttelt: „Positiv ist, dass wir eine Englische Woche haben.“

Der Stachel sitzt tief nach der 0:6-Packung in Rosenheim. Zumindest bei Andreas Pummer. Der Trainer des FC Deisenhofen kassierte in seiner Laufbahn selten so deftige Niederlagen wie am vergangenen Freitag beim Bayernliga-Aufsteiger. Und deshalb ist er vor dem heutigen Heimspiel gegen den TSV Kottern (Anstoß 18.30 Uhr) in der Wortwahl besonders sorgsam, wenn er Wiedergutmachung von seinem Team fordert: „Vergessen zu machen, ist der falsche Ausdruck. Aber die Mannschaft muss ein anderes Gesicht zeigen.“

Es ist davon auszugehen, dass sich auch Pummers Spieler nach dem verkorksten Auftritt an der Ehre gepackt fühlen. „Es hat einfach alles zusammengepasst“, meint der Trainer mit Blick auf die Umstände des Rückschlags nach dem guten Saisonstart. Neben Resultat und Leistung war auch die Rote Karte für Torwart Maximilian Obermeier ein Ärgernis, das laut Pummer aber keine allzu schlimmen Auswirkungen haben sollte. Wie lange der Keeper gesperrt sein wird, steht noch nicht fest, aber der Coach betont: „Auf der Torwartposition haben wir kein Problem. Sicher ist Obi die klare Nummer eins. Aber Leonard Dürr, der gerade aus der A-Jugend gekommen ist, wird halten. Er hat es in Rosenheim nach seiner Einwechslung gut gemacht. Und mit Johannes Widmann, Bastian Amann oder Yasan Farsak haben wir da noch weitere sehr gute Leute.“

Das gilt grundsätzlich natürlich genauso für seine Feldspieler, auch wenn Pummer sagt: „Nach dem Rosenheim-Spiel kann ich jeden rausnehmen.“ Was er selbstverständlich nicht tun wird, weil er von einem einmaligen Ausrutscher ausgeht, den er übrigens nicht kommen sah: „Ich habe vorher gar nichts bemerkt, weder im Training noch beim Aufwärmen. Und es ist dann schon Wahnsinn, was für eine Dynamik so ein Spiel annehmen kann.“

Sein Team habe sich gegen diesen Verlauf zu wenig gewehrt, so Pummer: „Wir sind gefühlt in Schönheit gestorben, dachten wir können alles super spielerisch lösen.“ Gegen Kottern gilt es also vor allem, wieder richtig dagegenzuhalten. Unterschätzen darf man den Bayernliga-Dauergast seit 2015 trotz Platz 17 keinesfalls. Zur Erinnerung: Rosenheim stand vor dem 6:0 gegen den FCD sieglos auf Rang 15.