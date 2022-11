FC Deisenhofen lässt auch in Garching Punkte liegen

BAYERNLIGA SÜD: Pummer-Elf verliert beim abstiegsbedrohten VfR 1:2 – Ausgleich wäre verdient gewesen.

Deisenhofen – Es wird Zeit, dass die Winterpause kommt. Mit einem Punkt aus zwei Spielen gegen zwei Kellerkinder der Bayernliga hat der FC Deisenhofen böse gepatzt. Nach dem 0:0 in Rosenheim verlor man 1:2 (1:2) beim VfR Garching, obwohl man über weite Strecken das Spiel im Griff hatte. Nach dem enttäuschenden 0:0 beim Letzten Rosenheim wollte man nicht noch einmal Punkte lassen bei dem ebenfalls tief im Abstiegssumpf steckenden VfR Garching.

Das zeigte die Mannschaft von Trainer Andreas Pummer in den ersten 13 Minuten mit drei großen Torchancen. Deisenhofen schaltete bei Balleroberungen schnell um und brachte Garching immer wieder schwer in Bredouille. Nachdem die ersten beiden Abschlüsse das Tor verfehlten, war der Treffer von Michael Vodermeier dann fast überfällig. Fußballspiele in der Bayernliga haben aber immer die potenzielle Gefahr der Wende, weil die Mannschaften sehr ausgeglichen sind. Und in diesem Fall machten die Deisenhofener den kapitalen Fehler, der die anfangs überforderten Gastgeber ins Spiel zurückholte. Ein zu kurzer Rückpass wurde von Stürmer Tambo erlaufen und dann umkurvte der Torwart Caruso.

Bitter für den FCD war das 2:1-Führungstor des VfR, das fünf Minuten vor der Pause wie aus dem Nichts kam. Nach einem Chipball in den Strafraum der defensiv immer wieder wackeligen Deisenhofner war gegen die Direktabnahme von Kapitän Niebauer kein Kraut gewachsen. Das war besonders ärgerlich, weil die Gäste sich nach dem Ausgleich kurz schüttelten, wieder Druck machten und ihrerseits die Pausenführung verdient hatten. In der zweiten Hälfte bekam das Spiel dann einen ganz anderen Charakter. Deisenhofen musste das Spiel machen gegen tief stehende und nicht viel anbietende Garchinger. Deshalb kamen trotz gefühlten 80 Prozent Ballbesitz nicht so viele Torszenen wie in der ersten Hälfte zu Stande. Erst in der Nachspielzeit gab es noch ein regelrechtes Scheibenschießen mit der letzten Verzweiflung. Der späte Ausgleich wäre verdient gewesen, aber Garching hatte zuvor auch riesige Konterchancen zur Vorentscheidung leichtfertig liegengelassen. NICO BAUER

VfR Garching – FC Deisenhofen 2:1 (2:1)

FC Deisenhofen: Caruso, Nickl, Müller-Wiesen (70. Kurmehaj), Mayer (78. Finster), Bachhuber, Schneiker (78. Sagner), Vodermeier, Jost, Köber, Gkasimpagiazov (67. Kopp), Karger Tore: 0:1 Vodermeier (13.), 1:1 Tambo (23.), 2:1 Niebauer (40.). Schiedsrichter: Xaver Fabisch (Seehausen) Zuschauer: 150.

Das 2:1 für Garching fällt wie aus dem Nichts