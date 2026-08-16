FC Deisenhofen kassiert 0:6-Klatsche beim zuvor sieglosen TSV Rosenheim

Der FC Deisenhofen verliert beim Aufsteiger TSV 1860 Rosenheim mit 0:6. Bereits nach 19 Minuten stand es 0:3, weil die Abwehr drei kapitale Fehler machte.

Andreas Pummer war bedient. „Ich habe nicht oft so hoch verloren, deshalb war ich schon sehr enttäuscht von der Leistung“, bekannte der Trainer des FC Deisenhofen nach der in der Deutlichkeit völlig überraschenden 0:6 (0:4)-Pleite beim zuvor noch sieglosen Bayernliga-Aufsteiger TSV 1860 Rosenheim. „Es war wie ein schlechter Film.“

Tatsächlich startete die Partie für seine Mannschaft wie ein überzogener Horrorstreifen: Liam Markulin ließ die Abwehr schlecht aussehen und brachte Rosenheim in Führung (9.), Edis Muhameti, der schön von Leon Tutic auf die Reise geschickt wurde, tanzte FCD-Schlussmann Maximilian Obermeier aus und schob zum 2:0 ein (12.), erneut Markulin nutzte einen Abspielfehler in Deisenhofens Abwehr aus 15 Metern zum 3:0 (19.). „Der Gegner war sehr gut auf uns eingestellt. Wir haben uns zu zu vielen Fehlern im Aufbauspiel hinreißen lassen“, so Pummer.

Immerhin griff sein Team so langsam auch aktiv in die Handlung ein: Florian Schmid traf ins Netz, doch dem Tor wurde wegen angeblicher Abseitsstellung die Anerkennung verweigert (34.). Sogar im Lager der Gastgeber herrschten Zweifel an dieser Entscheidung. Klar, dass es auch Pummer bedauerlich fand, dass der Treffer nicht zählte: „Bei einem 3:1 hätte vielleicht noch was gehen können.“ Die Blauhemden hatten erneut durch Schmid sogar noch einmal die Möglichkeit zum Anschluss, sein Kopfball landete aber an der Latte (45.) Besonders bitter: Praktisch im Gegenzug sorgte nun wieder Muhameti mit einem Schuss aus spitzem Winkel ins lange Eck für den 4:0-Pausenstand und damit die Vorentscheidung (45.+2). Vorangegangen war wieder eine energische Rosenheimer Balleroberung durch Vorlagengeber Deniz Ünal, die Pummers Urteil noch einmal untermauerte: „Wir haben eine grottenschlechte erste Halbzeit gespielt. Da muss man sich schon hinterfragen, ob das das Niveau ist, das man zeigen will.“

Der FCD-Coach wechselte zur Pause dreimal, um die Film-Dramaturgie vielleicht doch noch in Richtung Thriller zu bewegen, doch die Spannung blieb aus, auch weil Obermeier wegen einer angeblichen Notbremse gegen Noah Markulin Rot sah (58.). Die Deisenhofner reklamierten, dass der Keeper den Rosenheimer gar nicht berührt hatte und zudem Tobias Nickl noch hätte eingreifen können. Doch letztlich hatte die Szene ohnehin keine wirkliche Bedeutung mehr für den Ausgang, allenfalls für die Höhe der Pleite, denn die Gastgeber schraubten mit Liam Markulins Kontertor (78.) und Marcel Martens’ Kopfball (85.) das Ergebnis noch in die Höhe.

„Bei einem 6:0 kann ich es nicht auf den Schiedsrichter schieben“, wollte Pummer von Kritik am Unparteiischen auch gar nichts wissen. Für ihn war die Niederlage eine Mixtur aus eigenem Verschulden und starkem TSV-Auftritt: „Es war ein rabenschwarzer Tag. Wir haben viele individuelle Fehler gemacht, kein Spieler hatte Normalform. Man muss aber natürlich auch dem Gegner Respekt zollen. Den Rosenheimern ist alles gelungen, was sie sich vorgenommen haben.“

TSV 1860 Rosenheim - FC Deisenhofen 6:0 (4:0) FC Deisenhofen: Obermeier - Jungkunz (46. Seidl), Nickl, Köber (77. Freitag), Zanier, Semmler (46. Cavaleri), Groß, Gkasimpagiazov, Jung (46. Vollmer), Schmid, Kretzschmar (60. Dürr) Tore: 1:0 L. Markulin (9.), 2:0 Muhameti (12.), 3:0 L. Markulin (19.), 4:0 Muhameti (45.+2), 5:0 L. Markulin (78.), 6:0 Martens (85.) Rot: Obermeier (58., Notbremse)