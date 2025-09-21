FC Deisenhofen: Jubel nach 90 Minuten Magerkost

Eigentlich hatte das Bayernliga-Duell zwischen dem FC Deisenhofen und dem SV Heimstetten keinen Sieger verdient gehabt. Auch Andreas Pummer war ganz offensichtlich dieser Meinung. Als der zähe Kick endlich in der Nachspielzeit angekommen war, rief er in Richtung Schiedsrichter: „Pfeif ab.“ Nicht, dass ein Lucky Punch des Gegners seine Mannschaft in diesem Paradebeispiel eines 0:0-Spiels noch den einen Punkt kosten würde.

Wenige Augenblicke später war jedoch alles anders: Ein wilder Jubelsturm brach aus bei Pummer und den Seinen. Denn es gab tatsächlich noch eine letzte Pointe: Nach einem abgeblockten Freistoß zog Florian Weber ab, Heimstettens Torwart Fabian Scherger lenkte den Ball mit den Fingerspitzen an die Latte, der Abpraller landete bei Florian Schmid an der linken Strafraumgrenze und der versenkte die Kugel aus der Drehung zum 1:0 im langen Eck (90.+3).

Hut ab, dass wir alles rausgehauen haben.

Andreas Pummer (Trainer FC Deisenhofen)

Pummer freute sich natürlich über die günstige Wendung, die er nicht mehr erwartet hatte: „Den Punkt hätte ich genommen, in einem Spiel, in dem die Keeper gar nichts zu tun hatten. Die 90 Minuten waren absolut ereignislos. Man hat gesehen, alle kamen bei diesen Temperaturen auf dem Schlauch daher“, fasste er das Geschehen bis dahin zusammen. Wobei: Ganz beschäftigungslos waren die Torhüter nicht. Maximilian Obermeier faustete früh eine verzinkte direkte Ecke von Heimstettens Lukas Riglewski mit Mühe von der Linie (8.). Die Gäste wirkten anfangs von der Spielanlage her reifer, ließen die Kugel ganz ordentlich laufen, blieben nach dieser Situation aber harmlos.

In der Trinkpause Mitte der ersten Halbzeit gab Pummer seinen Deisenhofnern mit auf den Weg: „Ball zirkulieren lassen!“ Und weil die Blauhemden dies zumindest einigermaßen beherzigten, neutralisierten sich beide Teams, auch aufgrund ungewöhnlich vieler Stockfehler, hüben wir drüben endgültig.

Trotz der fußballerischen Magerkost lobte Pummer im Mannschaftskreis nach dem Schlusspfiff ein „überragendes Engagement. Hut ab, dass wir alles rausgehauen haben!“ Tatsächlich schien der FCD in der Schlussphase etwas mehr zusetzen zu können, erkämpfte sich so noch den einen oder anderen Freistoß. Mit einem prüfte Leo Edenhofer SVH-Keeper Scherger in der 80. Minute zum ersten Mal. Der nächste führte dann zum Erfolg, den Pummer letztlich auch dem Willen seines Teams zuschrieb: „Am Ende hätte ich gesagt, es war ein Lucky Punch, wenn der Lattentreffer unmittelbar davor nicht gewesen wäre. So haben wir es auch irgendwo erzwungen.“

Sein Kapitän Leon Müller-Wiesen erinnerte noch einmal an die ärgerlichen Remisspiele gegen Nördlingen und Ismaning nach glatter 3:0- und 2:0-Führung: „Jetzt haben wir zwei Punkte wieder, von denen, die wir bei diesen Unentschieden verloren haben.“ Diese Einschätzung teilte der Trainer allerdings bei aller Freude über den Last-Minute-Sieg nicht: „Punkte, die man verliert, kann man nicht mehr holen.“

Immerhin: Die Tabellensituation für den FCD sieht jetzt schon viel erfreulicher aus als noch vor zwei Wochen: Als Achter liegt das Pummer-Team nur noch drei Punkte hinter Platz zwei und schon beruhigende acht Zähler vor der Abstiegsrelegationszone.

FC Deisenhofen – SV Heimstetten 1:0 (0:0) Deisenhofen: Obermeier - Gkasimpagiazov, Edenhofer, Köber, Jung, Müller-Wiesen (83. Yimez), Schmid, Yilmaz (63. Krettek), Seidl (56. Semmler), Kretzschmar (74. Jungkunz), Schemat (83. Weber) Tor: 1:0 Schmid (90.+3)