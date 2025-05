FC Deisenhofen in Feierlaune – Pummer: "Das ist einmalig"

Griabig ging es am Samstagabend zu auf dem Vereinsgelände des FC Deisenhofen, wo es mehr zu feiern gab als bloß den 2:1-Heimsieg gegen Schalding-Heining.

Deisenhofen – Die Stimmung war bestens beim FC Deisenhofen am Samstagabend. Kapitän Michael Vodermeier (35) feierte nach seinem letzten Heimspiel in der ersten Mannschaft Abschied, Klaus Greulich, Deisenhofner Spielerlegende aus den 60er und 70er Jahren, seinen 80. Geburtstag. „Wir haben eine Superrunde, die Deisenhofner Familie feiert. Das ist einmalig“, freute sich Trainer Andreas Pummer über den schönen Ausklang des Bayernliga-Spieltags auf dem Vereinsgelände, an dem auch das Ergebnis passte: Der FCD besiegte den SV Schalding-Heining mit 2:1 (1:0).