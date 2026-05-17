FC Deisenhofen II siegt zum Abschluss - Sechs Spieler rückten hoch Bezirksliga-Saisonfinale von Umberto Savignano · Gestern, 16:07 Uhr · 0 Leser

– Foto: Maximilian Merkl

Trotz zwei Punkten weniger als in der Vorsaison ist Coach Budell zufrieden. Sechs Spieler rückten zur Ersten auf.

Nach einem 4:1 (3:0)-Sieg beim MTV 1879 München verabschiedet sich die U23 des FC Deisenhofen als Tabellenzehnter aus der Bezirksligasaison. „Man hat gemerkt, dass es für beide Mannschaften nicht mehr um viel ging. Wir waren vielleicht ein bisschen frischer“, urteilte FCD-Coach Andreas Budell. Jonas Herrmann sorgte nach Vorarbeit von A-Junior Philipp Zanier für die frühe Führung (8.). Oliver Lindenauer mit dem schönsten Tor des Tages nach einer gelungenen Kombination über Lukas Blauensteiner, Andreas Perneker und Florian Weber (30.), erneut Herrmann mit einem satten Abschluss (40.) sowie Maximilian Martin, der eine Perneker-Ecke einköpfte (55.), legten nach.

Der MTV verkürzte nach einem Deisenhofner Ballverlust im Aufbauspiel durch Elsjan Duraj zum 1:4-Endstand (60.). Es hätten aber auch noch weitere Treffer fallen können. „Allein Florian Weber hatte drei hundertprozentige Chancen“, so Budell. „Der Sieg war in der Höhe verdient. Es hätte auch 7:3 für uns ausgehen können.“ FC Deisenhofen ist zufrieden mit seiner Saison Mit der Saison sei er „völlig zufrieden, auch wenn es sich manchmal härter angefühlt hat als in der davor“, so der FCD-Coach. „Wir haben uns als Mannschaft in vielen kleinen Bereichen verbessert, haben elf Tore mehr geschossen als in der letzten Saison und eines weniger kassiert.“