FC Deisenhofen II siegt ungefährdet mit 2:0 beim SV Raisting

Die Reserve zeigte eine reife Leistung gegen den Abstiegskandidaten. Nur eine Viertelstunde lang wurde es für Deisenhofen brenzlig.

Mit einer sehr reifen Leistung hat der FC Deisenhofen II in der Bezirksliga Süd seine Punkte 31 bis 33 eingefahren. Der 2:0 (1:0)-Sieg beim SV Raisting war eigentlich nie gefährdet.

Deisenhofens Trainer Andreas Budell war sehr zufrieden mit seinen Jungs, die den im Abstiegskampf steckenden Gegner total dominiert haben. In der ersten Hälfte hatte Deisenhofen die volle Kontrolle und hätte mehr als nur das 1:0 (Marco Bisignano, 29.) schaffen können. Lediglich nach dem Seitenwechsel hatten die Gastgeber eine gute Viertelstunde und da auch zwei richtig gute Torchancen. Mit dem 2:0 sorgte Luke Gandl für die Vorentscheidung (70.) und dann brachte die Bayernliga-Reserve den zehnten Saisonsieg ganz sicher nach Hause. Damit darf man sich in der Tabelle weiter nach oben orientieren.

SV Raisting – FC Deisenhofen II 0:2 (0:1). FCD: Amann, Sagner, Cosic, Perneker, Gandl, Lindenauer (62. Blauensteiner), Bisignano (76. Gaub), Ngeukeu (59. Vollmer), Geigenberger (59. Rehm), Özbek (52. Freitag), Herrmann. Tore: 0:1 Bisignano (29., 0:2 Gandl (70.). Gelbrot: Stechele (87.).