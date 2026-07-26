FC Deisenhofen II schießt Garmisch mit 6:1 ab

Die U23 des FC Deisenhofen gewinnt ihr erstes Saisonspiel gegen den 1. FC Garmisch-Partenkirchen deutlich. Es ist der erste Auftaktsieg der Mannschaft im fünften Jahr Bezirksliga.

Einen 6:1 (3:1)-Traumstart legte die U23 des FC Deisenhofen gegen Landesliga-Absteiger 1. FC Garmisch-Partenkirchen hin. „In der Höhe habe ich natürlich nicht damit gerechnet“, zeigte sich Coach Andreas Budell positiv überrascht.

Die Partie begann denkbar günstig für die Blauhemden: Gerade eine Minute war absolviert, als Garmisch nicht klären konnte. Florian Weber zog ab, traf den Ball zwar nicht richtig, doch der Abpraller landete bei Oliver Lindenauer, der nur noch einschieben musste. „In der Vergangenheit sind uns oft am Anfang solche Fehler passiert, jetzt haben wir mal einen ausgenutzt“, freute sich Budell über den idealen Einstieg. Allerdings leistete sich sein Team bald einen Ballverlust im Mittelfeld, der die schnell umschaltenden Gäste zum 1:1 durch Lukas Ende einlud (14.). Trotzdem zeigte sich Budell im ersten Durchgang vor allem mit der Defensive sehr zufrieden: „Wir haben sehr, sehr gut und auf allen Positionen mit Zug und Tempo verteidigt.“ Das Angriffsspiel überzeugte ihn weniger, obwohl Jonas Herrmann auf Vorarbeit von Marco Bisignano mit einem schönen Schuss ins lange Eck (20.) und Bisignano selbst mit einer abgerissenen Flanke (32.) vor dem Wechsel auf 3:1 erhöhten: „Wir haben zu unsauber gespielt. Das haben wir in der Pause angesprochen.“

Und seine Mannschaft hatte offenbar gut zugehört. „Die ersten 15, 20 Minuten der zweiten Halbzeit waren sehr stark“, lobte Budell. „Wir haben gute Bälle gewonnen und die richtigen Entscheidungen getroffen.“ So fielen noch drei sehenswerte Treffer: Der schön in die Tiefe geschickte Paul Schmidt legte quer auf Weber, der nur noch einschieben musste (51.), Lukas Vollmer knallte den Ball nach gewonnenem Laufduell gnadenlos ins Netz (55.) und Yahav Davidovitch sorgte nach toller Kombination und abschließendem Pass in den Rückraum für den 6:1-Endstand (59.).

„Schön ist, dass es für die U23 der erste Auftaktsieg im fünften Jahr Bezirksliga war. Es freut mich, dass wir viele Tore geschossen, keine Gelbe Karte bekommen und unser Spiel sauber durchgezogen haben, auch, dass die U19-Spieler gut angekommen sind“, zog Budell ein positives Resümee, allerdings ohne in Euphorie zu verfallen: „Man kann nach dem ersten Spiel noch nicht sagen: Wo landet Garmisch, wo landen wir? Im Oktober wäre das wahrscheinlich ein ganz anderes Spiel. Die Garmischer müssen sich auch erst finden. Wir haben das aber gut ausgenutzt.“