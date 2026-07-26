FC Deisenhofen II schießt den 1. FC Garmisch-Partenkirchen ab

– Foto: Oliver und Tamara Rabuser

Einen 6:1 (3:1)-Traumstart legte die U23 des FC Deisenhofen gegen Landesliga-Absteiger 1. FC Garmisch-Partenkirchen hin. „In der Höhe habe ich natürlich nicht damit gerechnet“, zeigte sich Coach Andreas Budell positiv überrascht.

Die Partie begann denkbar günstig für die Blauhemden: Gerade eine Minute war absolviert, als Garmisch nicht klären konnte. Florian Weber zog ab, traf den Ball zwar nicht richtig, doch der Abpraller landete bei Oliver Lindenauer, der nur noch einschieben musste. „In der Vergangenheit sind uns oft am Anfang solche Fehler passiert, jetzt haben wir mal einen ausgenutzt“, freute sich Budell über den idealen Einstieg. Allerdings leistete sich sein Team bald einen Ballverlust im Mittelfeld, der die schnell umschaltenden Gäste zum 1:1 durch Lukas Ende einlud (14.). Trotzdem zeigte sich Budell im ersten Durchgang vor allem mit der Defensive sehr zufrieden: „Wir haben sehr, sehr gut und auf allen Positionen mit Zug und Tempo verteidigt.“ Das Angriffsspiel überzeugte ihn weniger, obwohl Jonas Herrmann auf Vorarbeit von Marco Bisignano mit einem schönen Schuss ins lange Eck (20.) und Bisignano selbst mit einer abgerissenen Flanke (32.) vor dem Wechsel auf 3:1 erhöhten: „Wir haben zu unsauber gespielt. Das haben wir in der Pause angesprochen.“