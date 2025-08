FC Deisenhofen II peilt mit Bayernliga-Unterstützung ersten Sieg an

Im zweiten Spiel die ersten Punkte einfahren will die U23 des FC Deisenhofen am Freitagabend (19.30 Uhr) gegen den TSV Gilching-Argelsried. Andreas Budell erwartet grundsätzlich eine schwere Aufgabe.

„Gilching hat sich gut verstärkt“, sagt der FCD-Trainer. Unter anderem kam der frühere Deisenhofner Angreifer Daniel Yordanov vom Landesliga-Dritten TSV Wasserburg. Der Ex-Grünwalder Andre Gasteiger, der für den VfB Hallbergmoos auch schon in der Bayernliga stürmte, geht hingegen schon in seine dritte Saison in Gilching.