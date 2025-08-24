FC Deisenhofen II: Mit Martin Mayer kommt der Aufschwung

Erst 5:0, jetzt 4:1 – die U23 des FC Deisenhofen lässt es in der Bezirksliga Süd mächtig krachen.

Deisenhofen – Zwei Fußballspiele binnen 48 Stunden sind schon eine knackige Challenge, aber den jungen Wilden beim FC Deisenhofen II machte das nichts aus. Nach dem 5:0 am Mittwochwoch gegen BCF Wolfratshausen bezwang die U23 der Deisenhofner am Freitagabend den SV Raisting 4:1 (1:1) und hat nun die Doppelherausforderung mit sechs Punkten sowie 9:1 Toren grandios abgeschlossen.

In der ersten Hälfte taten sich die Deisenhofner schwer und gingen mit einem eher schmeichelhaften 1:1 in die Kabine. Raisting ging mit einem Handelfmeter in Führung (24.), und vier Minuten später schaffte der FCD den Ausgleich per Foulelfmeter. Raisting agierte in der ersten Hälfte druckvoll und mutig.

Bach dem Seitenwechsel fand der FCD II aber zu seinem Spiel. Der zur Pause eingewechselte Stürmer Martin Mayer war ein Stück weit der Gamechanger, denn er gab dem Team Sicherheit und schaffte es, die Bälle in der eigenen Offensive festzumachen. Mit der Leistungssteigerung verdiente man sich dann auch den am Ende gleichermaßen deutlichen wie verdienten Erfolg. Luka Gandl (47.) und Noah Rehm (71., 88.) machten die Tore fürs Top-Team Deisenhofen.

FC Deisenhofen II – SV Raisting 4:1 (1:1). FCD: Amann, Gandl, Nickl, Sliwka Seoane, Vollmer, Blauensteiner, Ngeukeu, Perneker, Weber, Yimez, Krettek. Tore: 0:1 Heichele (24., Handelfmeter), 1:1 Weber (28., Foulelfmeter), 2:1 Gandl (47.), 3:1 Rehm (71.), 4:1 Rehm (88.).