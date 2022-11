FC Deisenhofen II: Anschluss ans Mittelfeld halten

U23 des FC Deisenhofen empfängt den TSV Großhadern.

Deisenhofen – Es sieht zunächst nach einer Pflichtaufgabe aus, die die U23 des FC Deisenhofen heute Abend (19.30 Uhr) zuhause gegen den TSV Großhadern bewältigen muss. Zum einen benötigen die Deisenhofner nach fünf Niederlagen aus den vergangenen sechs Partien dringend einen Erfolg, um den Anschluss ans Tabellenmittelfeld zu halten, zum anderen scheinen die Gäste als Schlusslicht der ideale Aufbaugegner zu sein. Doch FCD-Coach Felix Scherer warnt: „Großhadern hat gute Einzelspieler, die das Spiel in eine Richtung drehen und entscheiden können, vor allem Khareem Zelmat, der schon neun Tore geschossen hat.“ Im Münchner Landkreis bekannt ist auch Albert Rudnik, früher Torjäger des TSV Grünwald mit regelmäßig eindrucksvoller Torquote sowie einigen Regionalligaeinsätzen für den VfR Garching. Zudem kam mit Ivan Bakovic am vergangenen Wochenende bei Großhaderns 3:6 gegen Aubing ein weiterer technisch beschlagener und torgefährlicher Ex-Grünwalder zu seinem Saisondebüt.

„Das ist keine schlechte Mannschaft. Vor allem die Offensive ist sehr gut, das hat man auch gegen Aubing wieder gesehen“, so Scherer, der aber auch die Schwachstelle des TSV kennt: „Wir müssen sie so beschäftigen, dass sie in der Defensive Fehler machen. Dafür sind sie anfällig.“

Neben den dringend notwendigen Punkten für den Klassenerhalt sieht der FCD-Coach noch eine Zusatzmotivation, denn sein Team hat zuhause erst einmal gewonnen: „Wir wollen unsere Heimbilanz aufpolieren. Das ist auch das Ziel für die Rückrunde.“

Bis auf die verletzten Marco Cosic und Fabian Giesen steht Scherer sein kompletter Kader zur Verfügung. Außerdem darf er auf Unterstützung durch Bayernliga-Akteure hoffen: „Ich kann mir vorstellen, dass zum Beispiel Stephan Kopp und Arian Kurmehaj bei uns spielen.“

Um einen Tag verschoben wurde die Nachholpartie der Deisenhofner Reserve gegen den SV Aubing: Statt am Mittwoch findet dieses Heimspiel nun am kommenden Donnerstag, 17. November, um 19.30 Uhr statt.