FC Deisenhofen II als Zünglein an der Aufstiegs-Waage

Im Rennen um Rang zwei der Bezirksliga Süd und damit die Teilnahme an der Aufstiegsrelegation könnte die U23 des FC Deisenhofen das Zünglein an der Waage spielen.

Schützenhilfe für Budells Ex-Team?

Für FCD-Coach Andreas Budell ist es zudem eine besondere Konstellation, weil er in der vergangenen Saison Trainer bei Wacker und davor lange in Planegg war. „Aber es ist eine sehr entspannte Situation“, versichert er. „Schlimmer wäre es, wenn es für uns noch um was gehen würde.“ Den Klassenerhalt haben seine Blauhemden ja längst sicher, trotzdem fordert der Trainer, „die letzten Spiele mit vollem Fokus anzugehen und zu gewinnen. Wenn wir das nicht schaffen, freue ich mich, wenn einer meiner ehemaligen Vereine in die Relegation kommt. Ich bin dort ja nicht im Groll gegangen.“