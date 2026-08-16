FC Deisenhofen holt 36-jährigen Ex-Kapitän zurück – und spielt 3:3

Die U23 des FC Deisenhofen hat beim SV Bad Heilbrunn ein 3:3 geholt. Wegen Personalnot reaktivierte Trainer Andreas Budell den ehemaligen Bayernliga-Kapitän Michael Vodermeier.

Trotz erheblicher Personalnöte schaffte die U23 des FC Deisenhofen beim SV Bad Heilbrunn ein 3:3 (0:1). Neben Spielern aus der ersten Mannschaft und der Jugend wurde der ehemalige Bayernliga-Kapitän Michael Vodermeier reaktiviert. „Er hat halt die Erfahrung und die Ruhe am Ball“, schrieb Trainer Andreas Budell dem 36 Jahre alten Innenverteidiger einen großen Anteil am geordneten Spielaufbau zu: „Wir hatten die Kontrolle, Bad Heilbrunn hat vor allem auf Standards und Nadelstiche gesetzt.“

Der erste Stich tat dem FCD weh, der zweite blieb folgenlos: Dominik Hoch traf nach einem langen Ball zum 1:0 (9.), ein zweites Tor wurde wegen Abseits nicht gegeben - eine sehr knappe Entscheidung. Die große Ausgleichschance bot sich Marco Bisignano, der nach Foul an Andreas Perneker mit dem fälligen Strafstoß an SV-Keeper Alihan Uzun scheiterte (31.).

„In der ersten Halbzeit haben wir im letzten Drittel schlecht gespielt, in der zweiten haben wir aber eine Reaktion gezeigt, schnell gespielt und Tiefe gewonnen“, so Budell. Der Lohn war ein Doppelschlag: Andreas Perneker traf erst aus spitzem Winkel (48.) und legte dann für Bisignano auf (50.). Doch mit einem direkten Freistoß glich Anton Krinner aus (59.). Yahav Davidovitch weckte beim FCD mit dem 2:3 (75.) nach Bisignano-Vorarbeit wieder Hoffnung auf den Dreier, doch Hoch sorgte nach einem weiteren Freistoß für das 3:3 (83.).

„Ein langer Ball und zwei Standards kosten uns den Sieg, dazu haben wir noch den Elfmeter vergeben. An sich ist das Unentschieden vielleicht gerecht, aber wir haben es zu blauäugig verteidigt“, ärgerte sich Budell einerseits, andererseits zeigte er sich „stolz auf die Leistung, denn die Hälfte der eingesetzten Spieler trainiert ja gar nicht mit uns.“

SV Bad Heilbrunn - FC Deisenhofen U23 3:3 (1:0) FC Deisenhofen U23: Farsak - Blauensteiner, Nagy, Vodermeier, Sagner, Vollmer (71. Davidovitch), Eberlein, Perneker (81. Geigenberger), Abou El Ela, Bisignano (80. Rohr), Schmidt (46. Weber) Tore: 1:0 Hoch (9.), 1:1 Perneker (48.), 1:2 Bisignano (50.), 2:2 Krinner (59.), 2:3 Davidovitch (75.), 3:3 Hoch (83.) Besonderes Vorkommnis: Bisignano scheitert mit einem Foulelfmeter an SV-Torwart Uzun (31.)