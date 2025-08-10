FC Deisenhofen: Hinten schwach und vorne harmlos

FC Deisenhofen verliert beim SV Kirchanschöring 1:4

Zwei Spiele lang stand hinten die Null, im dritten Match kam es nun aber ziemlich dick für den FC Deisenhofen: Das Team von Trainer Andreas Pummer verlor beim SV Kirchanschöring mit 1:4 (0:3). Das Paradoxe: Gerade im ersten Durchgang boten die Deisenhofner eigentlich ansprechenden Fußball, trotzdem lagen sie zur Pause schon vorentscheidend mit 0:3 zurück. „Es ist schwer zu fassen, denn spielerisch war es okay. Die erste Halbzeit war absolut ausgeglichen, aber das erste Gegentor war eine Verkettung von drei, vier Fehlern, das zweite ein Standard, das dritte kurios“, sagte Pummer, der in der Abwehr und im Sturm zu viele Mängel beklagte.

Die erste gefährliche Torannäherung der Partie verzeichneten die Deisenhofner: Kirchanschörings Torwart Egon Weber hatte mit dem Fernschuss von Nikolaos Gkasimpagiazov seine Probleme (8.). Doch dann leistete sich die FCD-Defensive die ersten Aussetzer, verbunden mit ein bisschen Pech. „Erst war es ein Stellungsfehler, dann ein verlorener Pressschlag, dann haut der Torwart über den Ball, dann geht er noch an den Pfosten und dann kriegt der Gegner den Nachschuss“, so Pummer. Samuel Schwarz staubte zum 1:0 für die Hausherren ab (13.). Die Blauhemden zeigten sich nicht geschockt, antworteten mit einer Doppelchance durch Lukas Kretzschmar und Gkasimpagiazov, doch beide Male parierte Weber glänzend (19.). Wenig später schlug erneut Schwarz zu, diesmal per Kopf nach einer kurz ausgeführten Ecke (26.). Die Partie blieb auch nach dem 2:0 offen, die nächste Chance hatte wieder der FCD: Nach einem schönen Angriff zielte Noah Semmler mit einem Flachschuss von der Strafraumgrenze knapp am langen Eck vorbei (30.). „Wir haben es versäumt, den Anschluss oder vielleicht sogar den Ausgleich zu machen“, zeigte sich Pummer mit der Chancenverwertung unzufrieden. Beim 3:0 wurde seine Truppe auch noch kalt erwischt: Dominik Auerhammer setzte einen Freistoß aus 60 Metern in die Maschen (35.). Kurios: Vor dem Anstoß war SVK-Spielertrainer Christoph Dinkelbach noch mit dem Preis für den „Bayern-Treffer der Saison“ ausgezeichnet worden. Auch der Ex-Pullacher hatte vor fast genau einem Jahr in Schalding-Heining per Freistoß aus 60 Metern getroffen.

Pummer wurmte das Tor aber aus einem anderen Grund: „Wir hatten einen Wechsel angezeigt, was jeder mitbekommen hat, nur der Schiedsrichter und der Linienrichter nicht. Alle haben eigentlich aufgehört zu spielen.“ Trotz des Ärgernisses gab sich Deisenhofen nicht auf, Jan Krettek war der nächste, der am starken Weber scheiterte (45.+1). Auch Pummer zollte dem SVK-Keeper Respekt, ohne eigene Versäumnisse im Abschluss zu vergessen: „Er hat super gehalten, wir haben aber auch Chancen kläglich vergeben.“

In der zweiten Halbzeit stand Kirchanschöring tief, Deisenhofen spielte weiter ordentlichen Fußball, hatte aber kaum zwingende Chancen. Dennis Hrovic nutzte einen Konter zum 4:0 (75.), Paul Schemat gelang nach einer Ecke noch der Ehrentreffer (90.+1), der für Pummer mehr als eine unbedeutende Randnotiz war, denn: „Das Tor haben wir uns verdient.“

SV Kirchanschöring – FC Deisenhofen 4:1 (3:0) FC Deisenhofen: Obermeier - Jungkunz (35. Krettek), Nickl (77. Edenhofer), Köber, Gkasimpagiazov, Semmler (77. Yimez), Müller-Wiesen (58. Yilmaz), Schmid, Jung, Schemat, Kretzschmar (58. Lippmann) Tore: 1:0 Schwarz (13.), 2:0 Schwarz (26.), 3:0 Auerhammer (35.), 4:0 Hrovic (75.), 4:1 Schemat (90.+1)

Es ist schwer zu fassen, denn spielerisch war es okay.

Andreas Pummer Trainer des FC Deisenhofen