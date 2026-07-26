FC Deisenhofen gibt 1:0 aus der Hand – zwei Gegentore in zehn Minuten

Rassige Zweikämpfe zuhauf bot das 2:2 des FC Deisenhofen (l. Lukas Kretzschmar) gegen den SV Kirchanschöring. – Foto: brouczek

Der FC Deisenhofen hat gegen den SV Kirchanschöring eine Führung verspielt. Zwischen der 49. und 56. Minute fielen zwei Gegentreffer zum 1:2.

Fahrige zehn Minuten zu Beginn der zweiten Halbzeit haben den FC Deisenhofen einen astreinen Traumstart in die Bayernligasaison gekostet. Nach zwei vermeidbaren Gegentreffern in dieser Phase reichte es gegen den SV Kirchanschöring nur zu einem 2:2 (1:0). Trainer Andreas Pummer zog trotzdem ein positives Zwischenfazit: „Mit vier Punkten aus zwei Spielen gegen starke Gegner können wir zufrieden sein.“

Die Deisenhofner gingen die Partie nach dem 2:0-Auftakterfolg in Gundelfingen selbstbewusst an und trafen früh: Lukas Kretzschmar machte den Ball gut fest, spielte auf Tobias Seidl, der von halblinks schön ins lange Eck traf (5.). Doch Kirchanschöring spielte gut mit und kam nach einer Kombination zu einer Möglichkeit, die FCD-Torwart Maximilian Obermeier stark vereitelte (9.). In der Folge schafften es die Hausherren aber geschickt, den Gegner vom eigenen Gehäuse fernzuhalten. Pummer hätte nur nach vorne gerne mehr gesehen: „Unser Passspiel hat mir nicht so gefallen. Da wären mehr Räume möglich gewesen.“ Dennoch hatte Torschütze Seidl nach einem Freistoß von Nikolaos Gkasimpagiazov die Riesenchance zu erhöhen, er verfehlte das Ziel aber unbedrängt aus kurzer Distanz (37.). Kurz vor der Halbzeit verbuchten die Gäste nach ihrem schönsten Angriff dann doch noch einen Hochkaräter, aber der völlig freie Kenan Smajlovic schob knapp vorbei (43.). „Da hat man gesehen, dass der Gegner Qualität hat und es hat sich schon ein bisschen abgezeichnet, dass ein Gegentor fallen kann“, so Pummer.

Wie das Gegentor und noch ein zweites dann fielen, schmeckte ihm allerdings gar nicht. Denn so konzentriert seine Mannschaft vor der Pause verteidigt hatte, so unsortiert wirkte sie kurz danach: Maximilian Reiter kam freistehend zum Abschluss, Obermeier hielt noch glänzend, aber Manuel Omelanowsky staubte per Kopf zum 1:1 ab (49.). Und die Gäste legten gleich nach: Eine Ecke, die ungebremst durch den FCD-Torraum segelte, nickte SVK-Kapitän Luca Obirei am langen Eck relativ locker ein (56.). „Solche zehn Minuten kannst du dir nicht leisten, da haben wir ganz schlecht verteidigt“, kritisierte Pummer. „Beim ersten Tor weiß ich gar nicht, wieso der Stürmer so frei steht und, dass der Gegner bei der Ecke am zweiten Pfosten trifft, das darf natürlich nicht passieren.“

Was der Trainer danach sah, versöhnte ihn allerdings: „Kompliment an die Mannschaft, dass sie das 2:2 gemacht hat, sie hat Moral bewiesen.“ Dabei zeigten die Blauhemden, dass auch sie die Kombination Standardsituation und Kopfball beherrschen, Kretzschmar veredelte einen Gkasimpagiazov-Freistoß (65.). Nur eine Minute später hätte der Ausgleichsschütze nach Traumflanke von Philipp Zanier beinahe sogar zur erneuten FCD-Führung eingeköpft, es fehlten nur Zentimeter. „Das war ein Super-Angriff und für mich eine hundertprozentige Chance“, bedauerte Pummer, dass hier nicht das 3:2 fiel. Immerhin waren seine Deisenhofner jetzt auch defensiv wieder in der Spur. So passierte nicht mehr viel und beide Trainer konnten sich letztlich mit dem Ausgang arrangieren „Ich bin froh, dass wir einen Punkt haben“, sagte SVK-Coach Christoph Dinkelbach, der frühere Pullacher. Und auch Pummer meinte: „Am Ende ist das Ergebnis vielleicht auch verdient.“