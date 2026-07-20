FC Deisenhofen gewinnt in Gundelfingen – und rächt 1:5-Pleite

Applaus vom Trainer: Andreas Pummer freut sich, dass sein Team sich nicht den Schneid abkaufen ließ. – Foto: brouczek

Von diesem Traumstart hatte man beim FC Deisenhofen nicht unbedingt ausgehen können. Umso mehr strahlte Trainer Andreas Pummer, der eine sehr schwierige und heiß umkämpfte Bayernligasaison prophezeit, nach dem 2:0 (1:0)-Erfolg seiner Mannschaft beim FC Gundelfingen: „Natürlich sind wir froh und glücklich, dass wir die drei Punkte entführen konnten.“

Nach der Anfangsviertelstunde kassierten die Platzherren dann erste Gelbe Karten für ihre harte Gangart, die Pummer indes als „völlig legitim“ bezeichnete. Der FCD-Coach freute sich umso mehr, dass sein Team sich davon nicht den Schneid abkaufen ließ, sondern immer besser in die Partie fand, sich auch nicht nur wehrte, sondern spielerisch Oberwasser bekam, mit viel Ballbesitz. Nur die Präzision beim letzten Pass fehlte.

Im September vergangenen Jahres waren die Blauhemden beim Vierten der Vorsaison noch völlig chancenlos mit 1:5 untergegangen. Auch diesmal taten sie sich bei den Schwaben zu Beginn schwer, wie Pummer einräumte: „In den Anfangsminuten hat der Gegner extrem aggressiv gepresst. Da hatten wir ein, zwei Fehler im Spielaufbau, nach denen wir aber mit vereinten Kräften noch den Einschlag verhindern konnten.“

Mitten in diese starke Deisenhofner Phase hinein setzte Gundelfingen dann allerdings einen außergewöhnlich guten Konter: Ein laut Pummer „sensationeller Pass durchs ganze Mittelfeld“ von Jeremias Seibold ermöglichte Felix Hafner den freien Durchmarsch in Richtung Maximilian Obermeier. Er überlupfte den FCD-Keeper, aber zum Glück für die Pummer-Truppe auch dessen Kasten (30.). Diese Top-Chance für den Gegner brachte die Blauhemden jedoch nicht aus dem Tritt, sie hielten weiter dagegen, suchten ihre Chance und fanden sie auch: Lennard Jung eroberte mit konsequentem Einsatz den Ball und schloss selbstbewusst und souverän zum 0:1 ab (40.).

Damit war der Ton für die zweite Halbzeit gesetzt: „Uns war klar, dass der Gegner kommen wird. Gundelfingen hatte dann auch viel Ballbesitz, wir haben uns aufs Umschalten verlegt und auch zwei Super-Konter gefahren“, so Pummer. Paul Schemats Abschlüsse waren durchaus gelungen, doch FCG-Schlussmann Valentin Rommel parierte jeweils stark (50., 55.). Auf der anderen Seite hatte Obermeier bis auf das Abfangen von Flanken kaum Gelegenheiten, sich auszuzeichnen, denn, Deisenhofens Abwehr ließ gegen die unermüdlich bemühten Gastgeber einfach nichts zu.

Entschlossen, ballsicher und abgeklärt

In der Schlussviertelstunde, nach den Einwechslungen von Noah Semmler und Niclas Groß, hatten die Blauhemden dann wieder vermehrt selbst den Ball am Fuß. Semmler, der kurz zuvor noch eine Möglichkeit ausgelassen hatte, war es auch, der zum 0:2 abstaubte (81.). Vorangegangen waren eine Energieleistung von Nikolaos Gkasimpagiazov und ein Gestochere von Kretzschmar, nach dem sich Florian Schmid den Ball in der zweiten Welle zurückeroberte, auf Gkasimpagiazov passte, und nach dessen Flanke Groß noch an Rommel scheiterte.

„Schön rausgespielt“, lobte Pummer nach diesem Tor, das viele Elemente enthielt, die seine Mannschaft in diesem Auftaktspiel so stark machten: Entschlossenheit, Ballsicherheit, Übersicht und Abgeklärtheit. Bei der letzten Großchance ließ Schemat, der weit drüber zielte, die Effizienz zwar vermissen (86.), doch der FCD brachte den Sieg souverän über die Runden, weil hinten einfach nichts anbrannte: „Wir haben super-leidenschaftlich verteidigt, alle haben das Herz auf dem Platz gelassen“, zeigte sich Pummer vom Einsatz seiner Truppe äußerst angetan. (um)

FC Gundelfingen – FC Deisenhofen 0:2 (0:1) FC Deisenhofen: Obermeier - Jungkunz, Nickl, Köber, Zanier, Cavaleri (73. Semmler), Schmid, Jung (75. Groß), Gkasimpagiazov, Schemat (90.+2 Vollmer), Kretzschmar (86. Herrmann) Tore: 0:1 Jung (40.), 0:2 Semmler (81.)