FC Deisenhofen gegen MTV München: Budell muss ohne Vodermeier basteln

Vor dem Heimspiel gegen den MTV 1879 München fehlt Andreas Budell die Hälfte seines Trainingskaders. Selbst der 36-jährige AH-Kicker Michael Vodermeier ist diesmal im Urlaub.

Angesichts etlicher Urlauber und angeschlagener Spieler muss Andreas Budell vor dem heutigen Bezirksliga-Heimspiel gegen den MTV 1879 München (Anstoß 19.30 Uhr) improvisieren. Schon am Sonntag beim 3:3 in Bad Heilbrunn stützte sich der U23-Coach des FC Deisenhofen etwa zur Hälfte auf Akteure, die gar nicht seinem Trainingskader angehören. Prominentester Aushilfskicker war Michael Vodermeier als Stabilisator im Abwehrzentrum. Doch diesmal fehlt auch der 36 Jahre alte frühere Bayernliga-Kapitän des FCD, der sonst nur noch in der AH aktiv ist. Der Familienvater hat sich selbst in die wohlverdienten Ferien verabschiedet.

Budell muss also weiter erfindungsreich an einer Formation basteln. Wie die aussehen wird, kann er am Tag vor der Partie nicht seriös beantworten: „Mal schauen, ob wir Leute von der U19 kriegen, die spielen aber selbst, auch die Dritte hat am Mittwoch ein Spiel“, so der Trainer. Dass die Erste Mannschaft hingegen schon gestern Abend ihr Heimspiel gegen Kottern bestritt (bei Redaktionsschluss dieser Ausgabe noch nicht beendet - d. Red.), mag immerhin helfen: „Mal sehen, ob da jemand runter kommt.“

Bei den Gästen lief es nach gutem Start zuletzt mit einem 2:5 beim SV Waldeck-Obermenzing und einem 2:2 gegen den bis dahin punktlosen Neuling FC Kosova nicht rund, vielleicht auch, weil Lukas Ahrend, ehemaliger Drittliga-Profi aus Ulm verletzt fehlte. Doch er ist laut Budell bei weitem nicht der einzige individuell starke MTVler. So hat Dauer-Torjäger Alexander Kaltner in der laufenden Runde schon wieder vier Treffer auf dem Konto. „Ich kann mir vorstellen, dass wir auf unserem Kunstrasen viel Ballbesitz haben werden. Wir müssen bei Umschaltmomenten und Standards des Gegners aufpassen, das sind großgewachsene Spieler“, warnt der FCD-Coach. Von seinen eigenen Leuten fordert er, unabhängig davon, wer letztlich auf dem Feld steht, einen couragierten Auftritt: „Wenn wir uns trauen, erwachsen zu spielen - schnell, mutig, mit zwei Kontakten - dann würde viel gehen.“