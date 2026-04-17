FC Deisenhofen freut sich auf das Flutlichtspiel in Schwaig

Sportliche Herausforderung: „Schwaig ist eine Mannschaft, die absolut im Kommen ist“, sagt FCD-Trainer Andreas Pummer. – Foto: brouczek

Der Neuling hat sich in seinem ersten Jahr in der fünfthöchsten Spielklasse bislang sehr ordentlich verkauft. Mit zehn Siegen, acht Remis und zehn Niederlagen stehen die Kicker aus der unmittelbaren Nachbarschaft des Münchner Flughafens als Tabellenneunter genau in der Mitte des 17er-Feldes, auch das Torverhältnis ist mit 40:41 nahezu ausgeglichen. Schwaig hat aber keineswegs nur Durchschnitt zu bieten, wie Pummer betont: „Sie haben eine Reihe hervorragender Fußballer in ihren Reihen.“

Eine angenehme Abwechslung bietet die Bayernliga-Partie an diesem Freitag beim FC SF Schwaig (Anstoß 19.30 Uhr) den Fußballern des FC Deisenhofen, die nur selten Freitagstermine im Kalender stehen haben. Das findet zumindest Andreas Pummer: „Ein Flutlichtspiel, das Wetter soll auch schön werden. Da darf man sich freuen“, sagt der FCD-Coach, der auch eine ordentliche sportliche Herausforderung erwartet: „Schwaig ist eine Mannschaft, die absolut im Kommen ist, sie ist vier Spiele in Folge ungeschlagen, hat die letzten zwei gewonnen.“

Ascher ist der Top-Scorer des FC Schwaig

Der Trainer verweist vor allem auf Torjäger Raffael Ascher. Der 29-Jährige stürmt seit zehn Jahren bei den Sportfreunden, und er traf immer fast wie am Fließband, egal, ob in der Kreisliga, Bezirksliga, Landesliga oder jetzt in der Bayernliga. 13, 17, 18, 17, 16, 29, 32, 32 lauteten seine Treffermarken pro Saison, in der laufenden Runde steht er auch schon bei 19 – Rang drei in der aktuellen Schützenliste. Als zweiten wichtigen Faktor nennt Pummer Tim Schels, 27 Jahre alt, der bei der SpVgg Unterhaching in der 3. Liga und beim SV Heimstetten in der Regionalliga spielte: „Er ist der Taktgeber im Mittelfeld.“

Beim 2:1 im Hinspiel zeigten die damals ersatzgeschwächten Deisenhofner laut ihrem Trainer „eine konzentrierte, engagierte und effiziente Vorstellung“, und das werde auch diesmal nötig sein: „Es ist eine heimstarke Mannschaft, die vor ihren Fans etwas zeigen möchte.“ Immerhin war bei den Blauhemden die Bank jüngst wieder voll besetzt, doch, weil das Bayernligateam und die U23 in der Bezirksliga gleichzeitig spielen, muss Pummer personell etwas jonglieren.

FC Deisenhofen kann auf den Nachwuchs bauen

Derzeit setzt der 43-Jährige ja viele junge Spieler ein, die zum Saisonanfang noch vornehmlich in der Zweiten Mannschaft aufliefen. Andreas Perneker, Luke Gandl und Jonas Herrmann werden auch in Schwaig dabei sein. Was die zuletzt etwas ausgedünnte Innenverteidigung betrifft, stehen Henrik Freitag, der nach Rotsperre wieder einsatzberechtigt ist, und Rekonvaleszent Leo Edenhofer wieder zur Verfügung, zudem zeigte beim 0:0 gegen Gundelfingen Mittelfeldspieler Niclas Groß seine Qualitäten im Abwehrzentrum.

Mit Rang fünf stehen die Deisenhofner auch nach nur drei Punkten aus den vergangenen vier Partien noch glänzend da. Was die Zielsetzung für die letzten fünf Partien betrifft, betont Pummer ohnehin stets: „Ausbildung und die Entwicklung der Mannschaft stehen im Vordergrund. Der Tabellenplatz ist letztlich zweitrangig im Vergleich zu den spielerischen Fortschritten mit Blick auf die kommende Saison.“ (um)