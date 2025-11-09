FC Deisenhofen feiert vierten Sieg in Serie bei Türkspor Augsburg

Mit dem 1:0-Auswärtssieg erreicht Deisenhofen Platz vier und knackt die 30-Punkte-Marke in der Tabelle der Bayernliga.

Der Spätherbst ist nicht geeignet, um auf der Erfolgsspur dahinzugleiten. Um diese Jahreszeit muss man sich durchbeißen. Und das gelingt dem FC Deisenhofen in der Fußball-Bayernliga derzeit vorzüglich: Bei Türkspor Augsburg erarbeiteten sich die Blauhemden mit dem 1:0 (0:0) ihren vierten Sieg in Serie.

„Das Spiel hat auf einem Geläuf stattgefunden, auf dem Kombinieren nicht möglich war, auf dem man einen anderen Fußball spielen muss“, erklärte Trainer Andreas Pummer. Das gelang seinem Team allerdings zunächst nicht so richtig. Trotz einiger Ansätze in den ersten Minuten musste Pummer einräumen: „In der ersten Halbzeit sind wir gar nicht in die gefährlichen Räume gekommen. Es hat sich ein Abnutzungskampf angedeutet, in dem die Augsburger die eine oder andere Aktion hatten, in der es brenzlig wurde und die wir in letzter Sekunde verteidigt haben. Ich würde dem Gegner schon zugestehen, dass er in der ersten Halbzeit Feldvorteile hatte.“

Der Coach hatte eher Spieler, die die feinere Klinge beherrschen, in seine Startelf beordert, diese Entscheidung korrigierte er zum zweiten Durchgang mit vier Wechseln und einer nun deutlich angriffslustigeren Ausrichtung. „Das war auch noch nicht oft der Fall, dass wir solche Möglichkeiten auf der Bank hatten und gleich drei offensive Leute bringen konnten. Umso schöner, dass das auch so funktioniert hat“, freute er sich über den schnellen Effekt der personellen Veränderungen. In der 48. Minute spielte Yasin Yilmaz einen Freistoß auf Nikolaos Gkasimpagiazov, nach dessen Hereingabe ein Schuss des eingewechselten Björn Jost geblockt wurde, der Ball fiel dem ebenfalls frisch gekommenen Lukas Kretzschmar direkt vor die Füße und der vollstreckte in bester Joker-Manier.

„Das war ideal, auf so einem Geläuf spielt dir das natürlich in die Karten“, sagt Pummer, der seine Mannschaft danach „dem zweiten Tor nahe“ sah. Weil alle Chancen vergeben wurden, blieb es zwar spannend bis zum Schluss, doch letztlich machte der FCD dank der Fortsetzung seiner Serie den Sprung auf Rang vier klar, mit 31 Punkten und gleichauf mit dem Dritten SV Erlbach sowie nur zwei Zählern hinter dem Zweiten TSV Landsberg. „Wichtig waren die drei Punkte. Wir haben jetzt die 30er-Marke geknackt“, freute sich Pummer. „Am Ende waren wir um das eine Tor besser. Die Art und Weise, wie die Mannschaft die Aufgabe angenommen hat, wie sie in der zweiten Halbzeit gespielt hat, muss man loben.“ (um)

Türkspor Augsburg - FC Deisenhofen 0:1 (0:0) FC Deisenhofen: Obermeier - Jungkunz, Edenhofer, Nickl (46. Jost), Jung (46. Krettek), Köber, Müller-Wiesen (46. Kretzschmar), Semmler (46. Schemat), Gkasimpagiazov, Yilmaz (90.+1 Weber), Schmid Tor: 0:1 Kretzschmar (48.)