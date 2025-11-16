FC Deisenhofen feiert im Augustiner-Stammhaus fünften Sieg in Folge und Platz drei

Nach dem 2:1 gegen den SV Erlbach bejubelt die Mannschaft von Andreas Pummer eine starke Serie und startet optimistisch in die Winterpause.

Das Augustiner Stammhaus war am Samstag Abend fest in der Hand des FC Deisenhofen. 60 Leute von der Ersten und Zweiten Mannschaft begaben sich zum Feiern in die Traditionsgaststätte in der Münchner Fußgängerzone. Auch wenn die U23 nach dem 1:2 gegen den TSV Geiselbullach wenig unmittelbaren Anlass zur Freude hatte, so konnte sie doch nach einem insgesamt ordentlichen Jahr die Winterpause einläuten. Die Bayernliga-Truppe durfte sowieso alle Bremsen lösen: Am kommenden Wochenende ist die Mannschaft von Andreas Pummer turnusgemäß spielfrei, und sie konnte einen weiteren Sieg bejubeln: Durch das 2:1 (1:1) im Top-Spiel gegen den SV Erlbach verdrängten die Blauhemden die Gäste von Rang drei.

Pummer versprach prompt, sich im Augustiner um U23-Coach Andreas Budell zu kümmern. Die gute Laune des Trainers der Deisenhofner Ersten dürfte mit Sicherheit abgefärbt haben, denn zum ersten Mal in seiner seit Sommer 2022 währenden Amtszeit hat der FCD fünf Punktspiele in Serie gewonnen. „Es war ein intensives Spiel. Es ist so eingetreten, wie wir es erwartet hatten. Gegen Erlbach zu spielen, ist nie einfach“, sagte der Coach, der eine noch etwas verhaltene Anfangsphase sah. „Es war auf beiden Seiten hier ein Schrittchen, da ein Schrittchen.“ Dann setzte Levin Ramstetter dem Abtasten ein Ende (22.). „Es war eine hervorragende Einzelleistung, er hat Leo Edenhofer noch zur Tankstelle geschickt. Aber Erlbach hat da auch einen Fehler von uns im Spielaufbau eiskalt ausgenutzt“, ärgerte sich Pummer einerseits über dieses 0:1, andererseits meinte er: „Vom Gefühl her haben wir das Gegentor gebraucht, danach waren wir voll im Spiel.“

Die Deisenhofner reagierten mit Möglichkeiten von Florian Schmid, Lukas Kretzschmar und Noah Semmler. „Das waren dicke Chancen“, trauerte Pummer den verpassten Gelegenheiten hinterher. Doch dann kam Yasin Yilmaz, der – wieder einmal – einen Freistoß überragend verwandelte (44.). „Der Ausgleich vor der Pause war sehr wichtig, das 1:1 war auch leistungsgerecht“, atmete Pummer auf, er wollte aber noch mehr: „In der Halbzeitansprache ging es schon darum, was wir noch verbessern können.“

Tatsächlich kamen die Blauhemden offenbar bestens eingestellt zurück aufs Feld. Nach einer kurz ausgeführten Ecke von Yilmaz brachte Georg Jungkunz eine Maßflanke nach innen, Jan Krettek köpfte aus fünf Metern freistehend zum 2:1 ein (47.). „Wir haben einen Superstart in die zweite Halbzeit erwischt. Was mir dann gefallen hat, war die Einstellung und Moral, wie die Spieler jeden Zweikampf angenommen haben“, lobte Pummer. Erlbach wurde nach der Pause nur durch einen Weitschuss von Maximilian Sammereier gefährlich, den Maximilian Obermeier stark aus dem Winkel kratzte. „Ansonsten haben wir alles gut wegverteidigt“, so Pummer.