FC Deisenhofen feiert dritten Sieg in Serie gegen TSV Kottern

FCD-Trainer Andreas Pummer lobt nach 3:0-Heimsieg besonders die stabile Abwehr und den reifen Auftritt seiner Elf.

Deisenhofen – Dank des dritten Siegs in Serie hat der FC Deisenhofen die Hinrunde der Bayernliga Süd auf Platz fünf beendet. Beim 3:0 (1:0)-Heimerfolg gegen den zuletzt aufstrebenden Tabellen-14. TSV Kottern war Andreas Pummer vor allem mit dem zweiten Durchgang sehr zufrieden. Vor der Pause sah der FCD-Coach eher eine schwankende Vorstellung seiner Elf, die nach ausgeglichenem Beginn bei Achim Speisers Pfosten-Kopfball (20.) im Glück war. „Wenn der reingeht, läuft es vielleicht anders“, so Pummer.

Danach krönte Noah Semmler gute FCD-Minuten, als er nach Doppelpass mit Florian Schmid zum 1:0 ins lange Eck traf (24.). Anschließend sah Pummer aber die Gäste im Vorteil: „Kottern hatte sehr viel Ballbesitz. Sie haben überhaupt nicht ihrem Tabellenplatz entsprechend, sondern sehr gefällig gespielt.“ Zwar ließ die aufmerksame Deisenhofner Abwehr keine hochkarätigen Chancen zu, doch das Übergewicht des Gegners schmeckte Pummer nicht: „In der Kabine haben wir deutlich angesprochen, was uns nicht gefallen hat, zum Beispiel, dass wir die Räume nicht gut bespielt haben, dass wir gewonnene Bälle zu schnell wieder verloren haben und Kottern so die Dominanz übernommen hat.“ Seine Spieler hörten offenbar genau zu, denn: „Die Mannschaft hat das in der zweiten Halbzeit viel besser gemacht.“

Das 2:0 erzielten die Blauhemden mit Unterstützung von Kotterns Torwart Antonio Mormone, der einen weiten Ball von Lennard Jung unterlief, Lukas Kretzschmar traf ins leere Tor (70.). „Der war aber nicht einfach zu machen“, freute sich Pummer über das Geschick seines Stürmers, denn dieser Treffer bedeutete die Vorentscheidung: „Wir waren dann Herr im Ring.“ Florian Schmid setzte per Handelfmeter noch das 3:0 drauf (73.).

Ein Sonderlob gab es für die Viererkette um den erfahrenen Innenverteidiger Tobias Nickl (31), dem Pummer „eine sehr souveräne Leistung“ attestierte, den 19 Jahre jungen Linksverteidiger Lennart Jung, den immer abgeklärter auftretenden Leo Edenhofer, und nicht zuletzt Rechtsverteidiger Georg Jungkunz, 21 Jahre alt wie Edenhofer, der es mit einem der gefährlichsten Kotterner zu tun hatte: „Dass er Kevin Haug an die Kette gelegt hat, war sehr wichtig“, sagte Pummer, der auch seinen Sechser Valentin Köber hervorhob. Wobei der Trainer nach der Pause mit dem kollektiven Auftritt und dessen Auswirkung höchst zufrieden war: „Wir haben die zweite Halbzeit reif runtergespielt und haben zum ersten Mal in dieser Saison dreimal in Folge gewonnen. Da darf man schon stolz auf die Mannschaft sein.“