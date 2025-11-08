FC Deisenhofen erwartet hartes Duell bei Türkspor Augsburg

Trainer Andreas Pummer warnt vor dem Auswärtsspiel beim Tabellen-15. und betont die Bedeutung der 30-Punkte-Marke für den Klassenerhalt.

Vor einigen Wochen, als seine Mannschaft ständig in direkten Duellen gegen Tabellennachbarn Positionskämpfe ausfechten musste, hatte Andreas Pummer, der Trainer des FC Deisenhofen vor den danach wartenden Kellerkindern der Bayernliga Süd gewarnt: „ Ich erwarte richtig harte Spiele in den nächsten Wochen, da müssen wir den Kampf annehmen.“ Seine Mannschaft hatte sich die mahnenden Worte offenbar zu Herzen genommen, denn zuletzt wurden die in der Abstiegszone feststeckenden Türkgücü München mit 2:1 und der TSV Kottern gar mit 3:0 besiegt. Dritter Gegner in dieser Reihe ist am Samstag (14 Uhr) auswärts das Team von Türkspor Augsburg, und dafür erneuert Pummer seinen Warnhinweis: „Wenn man die Gegebenheiten dort kennt, weiß man, dass da ein hartes Stück Arbeit auf uns zukommt. Gerade um diese Jahreszeit.“

Tatsächlich ist Türkspor ein zäher Gegner. Erst drei Siege hat der Tabellen-15. auf dem Konto, doch von den zehn Niederlagen fielen nur zwei mit 0:3 deutlich aus, fünfmal verloren die Augsburger mit einem Tor Unterschied. Das Hinspiel zum Saisonstart gewann der FCD 2:0, dabei half aber das frühe 1:0 in der zweiten Minute durch einen verwandelten Elfmeter von Haching-Rückkehrer Florian Schmid, der auch das 2:0 markierte. Auf so eine schnelle Führung kann der FCD nicht immer bauen, drei Punkte sind trotzdem das Ziel, gerade mit Blick auf eine sehr sorgenfreie Restsaison. Derzeit steht die Pummer-Truppe bei 28 Zählern. „Deshalb war der Sieg gegen Kottern auch so wichtig, jetzt haben wir 14 Punkte Vorsprung“, blickt der Trainer durchaus noch nach hinten auf die Relegationszone. Ein Erfolg in Augsburg, und man würde auch Türkspor weit auf Distanz halten. Zudem wäre vorzeitig Pummers Vorgabe erreicht: „Das Ziel ist die 30-Punkte-Marke bis zur Winterpause zu übertreffen.“ 37 Zähler, so glaubt er, werden im 17er-Feld zum Klassenerhalt reichen. Je früher sie erreicht sind, desto besser – vor allem für die Jungspunde. „Das macht es noch leichter den Jungen Spiel- und Einsatzzeiten zu verschaffen“, sagt Pummer. Gegen Kottern gab Noah Rehm sein Bayernliga-Debüt, Florian Weber sammelte weitere Minuten.

Aber nicht nur die Youngster machen dem Trainer Freude, sondern auch das knapp zehnminütige Comeback von Routinier Björn Jost nach langer Fußverletzung: „Wir sind happy, dass so ein guter Spieler zurück ist.“ In der Startelf wird der 28-Jährige am Samstag aber noch nicht stehen. „Wir wollen ihn langsam aufbauen“, so Pummer, der auch wieder auf den zuletzt privat verhinderten Paul Schemat zurückgreifen kann.