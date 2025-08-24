FC Deisenhofen erlebt 85 schöne und neun grausame Spielminuten

3:0 lag der FC Deisenhofen schon vorn, sah aus wie der sichere Sieger im Bayernliga-Heimspiel gegen Nördlingen. Doch dann nahm die Partie eine unerwartete Wende.

Deisenhofen – Was war das denn? 85 Minuten lang spielte der FC Deisenhofen attraktiven Fußball und sah beim Stand von 3:0 wie der sichere Sieger aus. Doch dann ging der Gegner „All in“ – das irre Bayernliga-Match gegen den TSV Nördlingen endete 3:3 (1:0). Die Gastgeber bekamen einen Punkt, fühlen sich aber eher wie Verlierer.

Nördlinger Tsunami

„Der Fußball ist nicht fair“, sagte Trainer Andreas Pummer, „85 Minuten lang war er richtig schön und dann neun Minuten grausam.“ Beim Stand von 3:0 war die Partie fünf Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit praktisch entschieden, und die Zuschauer erwarteten, dass ein schöner Fußballsamstag noch austrudelt. Aber genau da hatte der für seine Abwehrriegel bekannte TSV Nördlingen etwas dagegen. Die Gäste schickten ihre Innenverteidiger in den Sturm und versuchten einfach mal eine ganz irre Nummer. Nördlingen prügelte mit seinem Überraschungstsunami einen Ball nach dem anderen in den Strafraum, und der so gut wie sichere Sieger Deisenhofen kam damit nicht zurecht. „Leider haben wir die hohen Bälle kläglich verteidigt“, musste Pummer zugeben.

Eigentor besiegelt 3:3 nach 3:0-Führung

Das 3:1 in der 86. Minute war eine Standardsituation (86.), dann kam das 3:2 nach einem langen Ball (90.+1) – und die Nachspielzeit dauerte noch. In Minute 90+4 kam dann der fatale Ball auf den langen Pfosten, den Leo Edenhofer in einem schwierigen Kopfballduell ins eigene Tor köpfte. Das war besonders bitter, weil der junge Mann zuvor ein überragend gutes Spiel gemacht hatte. „Dieser Lerneffekt tut weh“, sagte Pummer später, „und ich hoffe, wir lernen, um das nie wieder erleben zu müssen.“

Ab der 10. Minute hatte der FC Deisenhofen die Partie im Griff, spielte richtig schönen Fußball und machte sehenswerte Tore. „Das war eine runde Partie“, sagte Pummer zu den Minuten 10 bis 85. Die Deisenhofner hatten viel Ballbesitz, ließen die Kugel schön laufen und spielten die Chancen fein heraus. Die drei Tore von Paul Schemat (41.), Florian Schmid (59.) und Lukas Kretzschmar (78.) waren die logische Konsequenz. Man hätte auch noch den einen oder anderen Treffer mehr machen können. Zur Pause hätte sich niemand in der Gästekabine bei einem Deisenhofener 2:0 beschweren können. Bis kurz vor dem Ende war man aber auch überzeugt, dass ein 3:0 ausreicht für den dritten Saisonsieg.

FC Deisenhofen – TSV Nördlingen 3:3 (1:0). FCD: Obermeier, Edenhofer, Gkasimpagiazov, Jungkunz, Köber, Lippmann, Müller-Wiesen (65. Yilmaz), Semmler (84. Krettek), Kretzschmar (84. Yimez), Schemat (79. Seidl), Schmid. Tore: 1:0 Schemat (41.), 2:0 Schmid (59.), 3:0 Kretzschmar (78.), 3:1 Gruber (86.), 3:2 Bosch (90.+1), 3:3 Edenhofer (90.+4, Eigentor).