FC Deisenhofen empfängt TSV Gilching mit drei Ex-Regionalliga-Profis

– Foto: Dieter Metzler

Andreas Budell weiß natürlich, dass solche Statistiken wenig Aussagekraft haben. Trotzdem warnt der FCD-Coach vor den Gästen aus dem Landkreis Starnberg , die er vor der Saison zu einem der Top-Favoriten erklärte: „Sie hatten gegen Kosova die volle Kontrolle, so weit ich gehört habe. Für uns wird das eine schwere Aufgabe. Aber es bedeutet nicht, dass wir nach der Niederlage in Moorenweis keine Chance haben. Letzte Saison haben wir zuhause gegen Giching 4:1 gewonnen.“

Der simple Ergebnis-Quervergleich könnte Anlass zur Sorge geben: Mit 3:1 besiegte der TSV Gliching-Argelsried zuletzt den FC Kosova, der in der Woche zuvor seinerseits den TSV Moorenweis mit 7:2 abfertigte. Und in Moorenweis unterlag die U23 des FC Deisenhofen am vergangenen Sonntag ihrerseits mit 2:3. Heute um 19.30 Uhr empfängt das Team wiederum die Gilchinger, die in den Direktduellen der oben genannten Mannschaften also um acht Tore besser dastehen.

Doch der TSV, der von 2016 bis 2024 Stammgast in der Landesliga Südwest war, hat sich gut verstärkt, mit einigen Talenten, aber auch drei ganz routinierten Akteuren. Da ist Torwart Michael Loroff, der nach seiner Ausbildung beim TSV 1860 München und FC Augsburg schon beim FCD hielt, zuletzt stand der 25-Jährige zwei Spielzeiten beim Bayernligisten Türk Augsburg zwischen den Pfosten. Manuel Ring (35) kickte lange für den FC Ismaning, auch in der Regionalliga, danach war er Spielertrainer beim SV Dornach. Hendrik Hofgärtner (30) hat gar 265 Regionalligaeinsätze für den SC Freiburg, Halberstadt und zuletzt den FC Augsburg II vorzuweisen. Bei den Schwaben war er zudem Co-Trainer der U17. Glichings Übungsleiter Christian Rodenwald hat also gleich zwei Aktive in seinen Reihen, die wissen, wie man Mannschaften anleitet, die aber in Gilching keine offizielle Assistenten-Funktion ausüben.

„Ich kann nicht sagen, wie das ist, weil ich es nie hatte. Aber ich denke, es hilft, wenn man so erfahrene Leute im Kader hat. Ich glaube nicht, dass sie in die Trainingsarbeit eingreifen, aber sie können fürs Coaching auf dem Platz in bestimmten Situationen wichtig sein, denn die Trainer können nicht immer eingreifen“, so Budells Einschätzung zu dieser Besonderheit des ambitionierten Vorjahresvierten, der laut Trainer Rodenwald diesmal „zwei Plätze besser“ abschneiden will. Die 0:1-Auftaktniederlage beim SV Waldeck-Obermenzing zeigt aber auch, dass die Gilchinger schlagbar sind. Dazu gelte es „couragiert und engagiert“ aufzutreten und in der Defensive im Verbund gut zu arbeiten, so Budell.