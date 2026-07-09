FC Deisenhofen empfängt TSV 1860 München – ohne die Stars

Alper Kayabunar (li.) und Manfred Paula (re.) stehen vor einer großen Aufgabe beim TSV 1860 München. – Foto: IMAGO/Ulrich Wagner

Am Samstag um 16 Uhr tritt der TSV 1860 München beim FC Deisenhofen an. Erfahrene Akteure wie Florian Niederlechner oder Patrick Hobsch werden wohl noch nicht dabei sein.

Das ist kein Testspiel wie jedes andere: Am Samstag um 16 Uhr empfängt Fußball-Bayernligist FC Deisenhofen den TSV 1860 München auf dem heimischen Sportplatz. Klar ist, dass die erste Mannschaft des Traditionsvereins und Deutschen Meisters von 1966 antreten wird. Ungewiss ist allerdings, ob tatsächlich schon alle Fußballer auf dem Platz stehen werden, die die Löwen nach dem Zwangsabstieg aus der 3. Liga dann auch in der bevorstehenden Regionalliga-Saison vertreten sollen.

Es dürfte kaum einem interessierten Fußballfan aus München und auch weit über die Grenzen der Landeshauptstadt hinaus entgangen sein: Bei Sechzig gibt es derzeit viele Unwägbarkeiten. Nachdem der bei vielen Anhängern umstrittene Investor Hasan Ismaik zwei Darlehen gekündigt hatte, wurde dem TSV aufgrund der entstandenen Finanzlücke die Lizenz für die 3. Liga verweigert. Dies ist mittlerweile auch durch das DFB-Bundesgericht, also in letzter Instanz bestätigt. Es folgte seitens des Vereins die Kündigung der Kooperation mit Ismaik sowie der Insolvenzantrag der Profi-GmbH. Auf einer Mitgliederversammlung des Vereins wurde daraufhin mit einer überwältigenden Mehrheit von über 99 Prozent für die Gründung einer eigenen Spielbetriebs-GmbH des TSV 1860 München e.V. gestimmt, um die Teilnahme an der Regionalligasaison zu garantieren. Dies war nicht das einzige Ausrufezeichen der Anhänger: In einer Crowdfunding-Aktion spendeten sie bereits über 200.000 Euro für den Verein, das Motto „Football For The People“ soll dafür in der kommenden Spielzeit auf dem Trikot zu lesen sein.

Doch bei allem Engagement der Fans: Die Organisation der Löwen-Zukunft ist eine Riesenherausforderung. Allein die Frage, ob bestehende Verträge in die neue Spielbetriebs-Gesellschaft überführt werden können sowie alle weiteren Planungen rund um den Kader dürften den Verantwortlichen alles abverlangen. Und so werden erfahrene Akteure, auf deren Unterstützung man beim TSV auch in der Regionalliga hofft - hier werden oft Florian Niederlechner, Patrick Hobsch, Deniz Tunay oder Torwart Thomas Dähne genannt - am Samstag wohl noch nicht mitmischen. Sportlich interessant sind aber auch die Jung-Profis der vergangenen Saison, wie Lasse Faßmann oder Samuel Althaus. Auch der als Neuzugang gehandelte Matthew Collins, Sohn von Pop-Star Phil Collins, könnte dabei sein.

„Ich glaube, es wird die Mannschaft kommen, die in den Testspielen davor gespielt hat. Eigentlich dachte ich, dass wir vom Zeitpunkt her das beste Freundschaftsspiel haben werden, aber es wird sich wohl nicht mehr viel ändern“, glaubt auch Thomas Werth nicht an einen hohen Promi-Faktor bei den Löwen. Der Sportliche Leiter des FCD telefonierte im Vorfeld der Partie mit 1860-Geschäftsführer Manfred Paula und bekam so eine Ahnung vom Aufwand beim TSV: „Sie haben so viel zu tun dort. Ich möchte nicht in ihrer Haut stecken.“

Dabei ist Werth mit seinen Helfern selbst gut beschäftigt: Der Aufbau fürs Spiel läuft bereits seit Anfang der Woche: „Wir müssen schauen, was die Polizei will, zum Beispiel Fantrennung, auch wenn bei einem Freundschaftsspiel nichts passieren sollte. Dazu haben wir einige Verpflegungsstände, müssen zum Beispiel Gläserspülmaschinen, Dixi-Klos und einen Bauzaun organisieren.“

Immenser Aufwand für den FC Deisenhofen

Einlass ist ab 14 Uhr, der Zugang für die Löwen-Fans befindet sich bei den Parkplätzen an den S-Bahn-Gleisen, die Deisenhofner und neutrale Anhänger nehmen den üblichen Eingang.

Die Dimension ist womöglich noch einmal eine andere als beim Pokalspiel gegen die SpVgg Unterhaching 2024, als über 800 Zuschauer da waren. „Wie viele Fans kommen, ist schwer zu sagen“, so Werth. Die Spannweite bei den bisherigen Löwen-Spielen in dieser Vorbereitung reichte von 600 in Schwaig bis zu 3200 in Moorenweis. „Wenn ich es mir aussuchen könnte, wären 1000 super. Da wäre für beide Seiten finanziell noch was drin und es würde dem Aufwand gerecht werden“, so Werth.