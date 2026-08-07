FC Deisenhofen empfängt FC Ismaning: Pummer warnt vor Derby-Gegner Bayernliga Süd von Umberto Savignano · Heute, 12:06 Uhr · 0 Leser

Trainer Xhevat Muriqi (FC Ismaning) gibt Anweisungen, gestikuliert, mit den Armen gestikulieren, gives instructions, gesticulate, Einzelbild, Aktion, Action – Foto: Sven Leifer

Der FC Deisenhofen trifft am Samstag um 14 Uhr auf den FC Ismaning. Trainer Andreas Pummer sieht trotz fünf Siegen und zwei Remis in den vergangenen sieben Derbys ein Spiel auf Augenhöhe.

Fast auf den Tag vier Jahre ist es her, da traf Andreas Pummer als Chefcoach des FC Deisenhofen zum ersten Mal in einem Derby um Punkte auf den FC Ismaning. Für Pummer war es das sechste Bayernliga-Spiel seiner Amtszeit beim FCD, er führte sein Team sogar als Spitzenreiter in die Partie, unterlag aber mit 1:5. „Es war damals eigentlich ein gutes Spiel von uns“, erinnert er sich. Nico Karger hatte die zu Beginn ganz starken Blauhemden in Front gebracht, am Ende scheiterten sie an defensiven Fehlern und ihrer schwachen Chancenverwertung. Danach aber lief es rund in den Derbys gegen den FCI nach jenem 9. August 2022 stehen für die Pummer-Truppe fünf Siege und zwei Remis zu Buche. Morgen, 14:00 Uhr FC Deisenhofen Deisenhofen FC Ismaning FC Ismaning 14:00 PUSH Der Trainer zieht daraus aber keine Rückschlüsse auf die Neuauflage des Landkreis-Duells Süd gegen Nord, das am Samstag um 14 Uhr in Deisenhofen ansteht: „Generell sagt diese gute Serie gegen Ismaning nichts aus. Es wird auf jeden Fall schwer.“ Das zeigt sich schon daran, dass der FCI zuletzt in Unterzahl gegen den mit Siegen über die favorisierten Teams aus Kirchanschöring und Erlbach so stark gestarteten Aufsteiger SpVgg Landshut mit einem 3:1 den ersten Saisonerfolg landete. Dass die Ismaninger die Rote Karte für ihren nun fehlenden Stürmer Serhii Shcherbyna gut wegsteckten, wundert Pummer nicht: „Bei Xhevat Muriqi sind die Mannschaften immer topfit.“ Besagter Muriqi ist mehr als Ismanings Chefcoach: Der 52-Jährige ist seinem Verein seit über einem Vierteljahrhundert als Spieler, Trainer und nun auch Sportlicher Leiter verbunden. Nur eine zweijährige Pause gab es in dieser Beziehung, als er von 2017 bis 2019 den FC Moosinning coachte. Bei besagtem Ismaninger 5:1-Sieg war das Urgestein allerdings nicht für die Erste Mannschaft, sondern für die U19 verantwortlich.