FC Deisenhofen: Ein Heimsieg zum Abschied von Yasin Yilmaz Bayernliga Süd von Umberto Savignano · Heute, 08:30 Uhr · 0 Leser

Letzter Heimauftritt: Yasin Yilmaz klatscht mit den Mitspielern ab. – Foto: brouczek

Nach sieben sieglosen Spielen gewinnt der FC Deisenhofen endlich wieder. Yasin Yilmaz verabschiedet sich mit einem verdienten Heimsieg.

Andreas Pummer war sichtlich froh, dass seine Mannschaft die sich aus seiner Sicht schon viel zu lange hinziehende Serie ad acta legte. „Endlich wieder gewonnen“, atmete der Trainer des FC Deisenhofen nach dem 4:1 (1:1)-Heimsieg gegen das längst abgestiegene Bayernliga-Schlusslicht Türkgücü München auf. Auf einen dreifachen Punktgewinn hatten die Blauhemden seit dem Derbyerfolg gegen den FC Ismaning am 21. März warten müssen. Und auch wenn der FCD bei den seither sieben sieglosen Spielen nur zweimal verlor, dürfte diese Phase für Pummer zumindest sehr gewöhnungsbedürftig gewesen sein, denn so etwas hatte er zuvor in seiner mittlerweile vierjährigen Amtszeit in Deisenhofen noch nicht erlebt. Bisheriger Negativrekord waren fünf Partien (zwei Remis und drei Niederlagen) im Sommer 2023.

Wichtig war der Sieg auch, weil es das letzte Heimspiel von Yasin Yilmaz für den FC Deisenhofen war. Der 37-jährige Ausnahmefußballer und mehrjährige Weggefährte von Pummer beendet nach der Saison seine Karriere und da sollte die Stimmung für die anschließende Mannschaftsfeier nicht durch einen weiteren Punktverlust getrübt werden. Entsprechend forsch starteten die Deisenhofner Eine schöne Kombination vollendete Nikolaos Gkasimpagiazov mit einem souveränen Abschluss am langen Pfosten (4.). Yilmaz, Florian Schmid oder Noah Semmler hätten nachlegen können, doch zur Pause stand es stattdessen 1:1 (32.). Nach einem verlorenen Zweikampf konnte die FCD-Abwehr erst noch klären, doch den Abpraller jagte Burhan Bahadir für die nach zuletzt drei Partien ohne Niederlage selbstbewusst auftretenden Gäste unter die Latte (32.).