FC Deisenhofen dreht 0:2 gegen TSV Grünwald – über 40 Spieler im Einsatz

Schwere Aufgabe für den FC Deisenhofen beim SV Erlbach: Die Mannschaft von Trainer Andreas Pummer geht ersatzgeschwächt in dieses Bayernliga-Topspiel. – Foto: Robert Brouczek

Der FC Deisenhofen hat ein Testspiel gegen den TSV Grünwald nach dreimal 45 Minuten mit 4:2 gewonnen. Beide Clubs setzten über 40 Akteure ein – darunter auffällig viele blutjunge Talente aus dem eigenen Nachwuchs.

Gleich in die Vollen ging es für die Fußballer des TSV Grünwald und des FC Deisenhofen, nämlich mit einem Test gegeneinander. Am vergangenen Samstag war der Landesligist aus dem Isartal in die Vorbereitung gestartet, der Bayernligist aus Deisenhofen versammelte sich gar erst am Montag darauf zur ersten Übungseinheit. Schon zwei Tage später trafen sich beide Teams dann zum Derby im Grünwalder Freizeitpark, das der FCD nach dreimal 45 Minuten trotz 0:2-Rückstand mit 4:2 für sich entschied. Die Tore für den TSV schossen Milan Zargar und Daniel Leugner, für die Gäste trafen Florian Schmid per Foulelfmeter, Noah Semmler, Lukas Kretzschmar und Florian Weber.

Auch wenn alle Schützen bereits bekannt sind, so tummelten sich doch viele neue Gesichter unter den insgesamt über 40 eingesetzten Akteuren. Auffällig dabei: Beide Vereine setzen stark auf die Jugend. In Deisenhofen ist das ohnehin gute Tradition, Neuzugänge für die Bayernliga-Truppe stammen stets größtenteils aus dem eigenen Nachwuchs. „Da kommt ein ganzes Packerl auf uns zu. Auch in der zweiten Mannschaft gibt es noch einige, die auf sich aufmerksam machen wollen“, sagt Chefcoach Andreas Pummer, der den Sinn der so früh angesetzten Partie vor allem in der Sichtung seiner neuesten Youngster sah: „Es ging darum, sich sowohl über Spieler aus der zweiten Mannschaft als auch über die, die aus der Jugend herausgekommen sind, eine Meinung zu bilden, was sie drauf haben, wie sie sich im Herrenbereich bewegen.“ Die Grün-Weißen seien dafür der ideale Sparringspartner gewesen: „Grünwald ist nicht weit weg und ein guter Gegner.“

Vom Auftreten seiner Talente war Pummer durchaus angetan: „Alle haben es ordentlich gemacht. Dass wir 0:2 zurücklagen, lag eher daran, dass vielleicht etablierte Spieler unglücklich ausgeschaut haben. Im zweiten Drittel hatten wir dann alles im Griff, haben wenig zugelassen. Am ehesten war noch die Chancenauswertung zu bemängeln.“

Während der FCD keinen externen Zugang zu vermelden hat, setzten die Grünwalder einige Neuverpflichtungen ein. Auffällig war aber, dass darunter ebenfalls vorwiegend blutjunge Spieler waren, von denen manche schon Landesligaerfahrung mitbringen, wie der 19-jährige Verteidiger Simon Hamdard, der, wie der gleichaltrige Torwart Leon Cuni, vom SV Dornach kommt. Mittelfeldspieler George Dumitru (20) war Stammkraft bei Bayernliga-Aufsteiger TSV Wasserburg. Ganz besonders freut sich Florian de Prato, dass er den 22 Jahre alten Hendrik Geiler vom FC Unterföhring, der zuvor in Weiden und Hof bereits Bayernliga spielte, für den TSV gewinnen konnte: „Er ist ein linker Schienenspieler, der das Potenzial für mehr als die Landesliga hat.“

Der Grünwalder Co-Trainer sah Sinn und Zweck des Spiels ähnlich wie Pummer: „Wir wollten schauen, wie sich die Neuen auf dem Feld verhalten. Die Dynamik des Spiels ist ja doch eine andere als im Training.“ Und de Prato war ebenfalls zufrieden: „In den ersten 45 Minuten war das Chancenverhältnis ungefähr 6:2 für uns, da waren wir sehr griffig, gerade die Jungen.“ Neben dem Torschützen Zargar erhielt auch Offensiv-Neuzugang Philipp Möhring vom Kreisklassisten SpVgg Thalkirchen ein Sonderlob: „Sehr stark.“ Im zweiten Abschnitt hatte Grünwald laut de Prato dann „eine bessere A-Jugend auf dem Feld, das ist eigentlich sehr gut gegangen, auch wenn man gesehen hat, dass die zweite Garde der Deisenhofner weiter ist“.

Die nächsten Tests stehen für beide Teams schon am heutigen Samstag an: Grünwald gastiert um 14 Uhr beim SV Heimstetten, der FCD um 18 Uhr beim FC Wacker.