FC Deisenhofen: Die bekannte Nullnummer gegen Schwaig

Auf dem Posten: Deisenhofens Torwart Maximilian Obermeier (hier gegen Schwaigs Robert Rohrhirsch) hält seinen Kasten sauber. – Foto: Christian Riedel / fotografie-

Beim FC SF Schwaig wartet der Bayernliga-Sechste weiter auf einen Sieg. Trotz Überzahl nach Roter Karte gelang kein Treffer.

Es ist eine ungewöhnliche Serie, gerade für eine fußballerisch beschlagene und eher offensiv ausgerichtete Mannschaft wie den FC Deisenhofen. Doch beim FC SF Schwaig spielte der Bayernliga-Sechste tatsächlich zum dritten Mal in Folge 0:0. „Jetzt kriegen wir hinten nichts mehr rein, dafür schießen wir auch keine Tore mehr. Wir müssen die Balance so hinbekommen, dass wir weiter so verteidigen und vorne wieder treffen“, kommentiert Trainer Andreas Pummer das Resultat. Dabei war die torlose Begegnung alles andere als langweilig, wie er fand: „Für die Zuschauer war es ein 0:0 der bessere Sorte. Es war ein sehr offenes Spiel mit Chancen hüben wie drüben. Es kann auch 3:3 ausgehen.“

In der ersten Halbzeit hatten die Blauhemden eine Reihe von Möglichkeiten. So tauchte Lukas Kretzschmar nach einer „Super-Kombination übers Zentrum“ (Pummer) und schönem Doppelpass mit Björn Jost frei vor Felix Thiel auf, schaffte es aber nicht, den Ball unter Schwaigs Torwart durchzustecken. Danach hatten Noah Semmler und Andreas Perneker gute Chancen. Kurz vor der Pause sorgte Semmler ein zweites Mal für Gefahr, er nahm den Ball am Fünfmeterraum schön mit der Brust an, jagte die Kugel dann aber drüber. „Wir waren drauf und dran, ein Tor zu machen“, so Pummer, der aber auch die Bemühungen des Gegners nicht vergaß: „Es war ein ausgeglichenes Spiel, Schwaig hatte sehr viele Ecken und einmal sind wir in einen Konter gelaufen.“ Der Schuss der Platzherren ging zum Glück für den FCD denkbar knapp vorbei.

In der ersten Phase nach der Pause durften sich die Deisenhofner bei ihrem Schlussmann Maximilian Obermeier bedanken, der stets auf dem Posten war, vor allem einen starken Schwaiger Schuss aus der zweiten Reihe parierte. „Den hält er herausragend“, lobte Pummer. Kurz darauf änderte die Partie ihren Charakter, weil Schwaig nur noch zu zehnt war: Nach einem weiten Pass von Georg Jungkunz ließ Johannes Empl den Ball aufspringen, Luke Gandl stellte seinen Körper gut rein und Empl wusste sich als letzter Mann nicht anders zu helfen, als den Deisenhofner umzureißen (64.). „Die Rote Karte hat es uns aber schwieriger gemacht, weil der Gegner noch tiefer stand“, fand Pummer. Chancen blieben nun Mangelware. Den fälligen Freistoß nach dem Platzverweis trat Jost, ein Schwaiger köpfte den Ball von der Linie. In der Schlussphase kam der eingewechselte Routinier Yasin Yilmaz noch einmal in aussichtsreicher Position zum Abschluss, er zielte aber knapp vorbei.

Auch wenn er mit seinem Team nach vier Remis und einer Niederlage nun schon seit fünf Partien auf einen Sieg wartet, war für Pummer die Punkteteilung in Ordnung. Zumal er mit der Hereinnahme von Leo Edenhofer (22) für Valentin Köber (28) und Noah Semmler (20) für Nikolaos Gkasimpagiazov (25) den Altersschnitt seiner Startelf um ein Jahr auf 22,5 gesenkt hatte: „Freilich möchte man mal wieder ein Spiel gewinnen, aber aufgrund unserer Gesamtsituation, wenn man sieht, wer spielt, ist das schon okay.“ (um)

FC SF Schwaig - FC Deisenhofen 0:0 FC Deisenhofen: Obermeier - Jungkunz, Edenhofer (77. Yilmaz), Groß, Jung, Jost, Schmid, Gandl (67. Köber), Perneker (67. Krettek), Semmler (59. Gkasimpagiazov), Kretzschmar Rot: Empl/Schwaig (64., Notbremse)