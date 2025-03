FC Deisenhofen – Das 0:6 im Kollektiv verarbeitet

Dass die Deisenhofner von Beginn an im Hintertreffen waren, lag auch an den Schnitzern von Maximilian Obermeier. Aber selbst der Torwart, der dem FCD beispielsweise kürzlich erst den 1:0-Sieg über Heimstetten gerettet hatte, brauchte keinen Sondertrost. Ohnehin wurde das 0:6 im Kollektiv verarbeitet, so Pummer: „Wir hatten danach noch einen Mannschaftsabend, der war vorher schon geplant. Es war positiv, dass alle da waren.“ Der Trainer sieht die Lage betont nüchtern: „Wir haben jetzt zweimal verloren, deshalb ist aber nicht alles schlecht. So, wie vorher nicht alles gut war. Wir wissen das schon einzuordnen.“

Groß moralisch aufrüsten musste er sein Team nicht, versichert Andreas Pummer: „Es ist ja erklärbar, wie so ein Ergebnis zustande kommt“, so der FCD-Coach mit dem Verweis auf das 0:1 bei der SpVgg Unterhaching II, drei Tage vor der Löwen-Pleite. „Nach einer Englischen Woche kommst Du gegen eine ausgeruhte Mannschaft, die jeden Tag trainiert, eben nicht mehr zurück.“

Andreas Pummer (Trainer FC Deisenhofen)

In der Tat ist der Vorjahres-Bayernligameister aus dem Landkreis Altötting ein Phänomen: Nur zwölf Gegentreffer in 24 Partien haben die Erlbacher kassiert. Seit der Winterpause scheinen sie diese Sparsamkeit noch auf die Spitze zu treiben: 2:1 Tore aus vier Spielen, das wäre hochgerechnet auf 24 Begegnungen ein Torverhältnis von 12:6. Dank seiner Defensivstärke gelingt dem SV das Kunststück, mit nur 22 erzielten Toren, und damit der statistisch zweitschwächsten Offensive nach dem FC Ismaning (19), momentan erster Aufstiegsanwärter zu sein (falls er denn will). Spitzenreiter TSV 1860 II bleibt der Sprung in die Regionalliga ja verwehrt, weil die Löwen-Profis in der 3. Liga spielen. Entsprechend groß ist Pummers Respekt: „Erlbach ist eine abgezockte, sehr effektive Truppe, sehr robust, einfach eine Spitzenmannschaft. Trainer Lukas Lechner leistet da hervorragende Arbeit.“

Einer, der Erlbachs Riegel knacken könnte, fehlt: Lukas Kretzschmar musste schon gegen die Löwen wegen einer Fußverletzung passen, die ihn länger auf Eis legt. Zudem ist Valentin Köbers Einsatz wegen muskulärer Probleme fraglich. (um)

FC Deisenhofen: Obermeier - Jungkunz, Edenhofer, Vodermeier, Gkasimpagiazov, Seidl, Jost, Müller-Wiesen, Kopp, Semmler, Krettek