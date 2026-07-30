FC Deisenhofen braucht Sahnetag gegen SV Erlbach

Zweikampfstärke, wie sie hier Nikolaos Gkasimpagiazov (l.) zeigt, fordert Trainer Andreas Pummer von seiner Deisenhofner Mannschaft. – Foto: Brouczek

Der FC Deisenhofen gastiert am Freitag um 19.30 Uhr beim SV Erlbach. Die Gastgeber haben sich in der Sommerpause mit einer in der Regionalliga erprobten Achse verstärkt.

Teil drei des Hammer-Auftaktprogramms für den FC Deisenhofen steht an: Nach dem 2:0 beim Vorjahres-Vierten FC Gundelfingen und dem 2:2 gegen den Dritten SV Kirchanschöring gastieren die Blauhemden an diesem Freitag um 19.30 Uhr beim SV Erlbach, der in der vergangenen Saison mit Platz fünf seine Rolle als Spitzenteam der Bayernliga Süd einmal mehr bestätigte. In der Spielzeit davor waren die Kicker aus dem Landkreis Altötting als Dritter in der Regionalliga-Relegation gescheitert, 2024 wurden sie gar Meister, verzichteten aber freiwillig auf den Aufstieg.

In der Sommerpause hat sich der SVE noch einmal gezielt verstärkt, eine in der Regionalliga erprobte Achse verpflichtet. Vom Ligakonkurrenten Kirchanschöring kam Torwart Egon Weber, der zuvor schon in Buchbach und Burghausen hielt. Der langjährige Burghausener Christoph Schulz verstärkt die Abwehr. Stürmer Thomas Winklbauer hat neben Regionalliga-Einsätzen für Buchbach, Burghausen und Bayreuth auch schon vier Dittligapartien für die SpVgg Unterhaching im Lebenslauf stehen. Das Mittelfeld-Element in diesem Grundgerüst sollte Denis Ade sein, doch der Ex-Burghausener zog sich in der Vorbereitung einen Kreuzbandriss zu.

„Es ist immer tragisch, wenn so etwas passiert. Nichtsdestotrotz ist ihr Kader stark genug. Das ist eine eingespielte und stabile Mannschaft“, zählt Andreas Pummer die Erlbacher trotz dieses Verletzungspechs zu den Top-Anwärtern auf die Meisterschaft. Der FCD-Coach freut sich ungeachtet der mindestens eineinhalbstündigen Anreise auf die Begegnung: „Freitagabend, Flutlicht in Erlbach, von der Atmosphäre her ist das für uns immer ein Highlightspiel. Es ist immer eng dort. Das wird auf alle Fälle eine interessante Partie.“

Um den bislang vier Punkten Zählbares hinzuzufügen, müsse sich sein Team aber strecken, so Pummer: „Wir werden einen Sahnetag brauchen und auch etwas Spielglück in entscheidenden Situationen.“ Aussetzer wie kurz nach der Pause zuletzt gegen Kirchanschöring, dürfe man sich bestimmt nicht erlauben. „Es war nicht das Gelbe vom Ei, was wir da in den zehn Minuten fabriziert haben“, räumt Pummer ein und das habe er auch klar angesprochen: „Man muss schon den Finger in die Wunde legen, weil wir es ja auch besser können. Es ist schade, dass wir uns nicht belohnt haben. Wenn du die Möglichkeit hast, gegen solche Gegner mit sechs Punkten zu starten, solltest du sie nutzen.“

Weil Paul Schemat wieder gesund ist, kann Pummer bis auf die Langzeitverletzten (Jost, Edenhofer, Freitag, Kopp) aus dem Vollen schöpfen. Deshalb seien einige Wechsel möglich, so der Coach, der sich davon auch eine Schärfung der Sinne verspricht, denn: „Konkurrenz belebt das Geschäft.“ (um)